O vereador Juninho Dias (MDB) reuniu-se na terça-feira (5) com o secretário adjunto da Unidade de Transporte e Sistema Viário de Americana, Pedro Peol, a administradora da Regional do Zanaga, Suellen D’Agostini, e representantes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para cobrar estudos visando melhorias no tráfego de acesso ao bairro Antônio Zanaga, próximo à nova subestação de energia da concessionária.

Durante a reunião, o parlamentar pontuou a importância da remodelação dos acessos, identificando os principais problemas enfrentados pelos motoristas principalmente com a nova construção, além da dificuldade de mobilidade nos horários de pico e a falta de sinalização e controle de velocidade no local, como lombadas e semáforos.

Segundo Juninho, os moradores relatam que o acesso pela Avenida Nicolau João Abdalla na região do bairro Antônio Zanaga sofre com o tráfego intenso de veículos utilitários e de grande porte que transitam por ali para chegar ao distrito industrial, além daqueles que trafegam pela estrada Ivo Macris. Outro ponto apontado é o fato de o local ser o principal acesso de motoristas à Rodovia Anhanguera, sendo ainda a primeira alça de acesso ao município no sentido interior-capital.

O vereador levantou a necessidade de uma atuação da CPFL. “As obras da subestação acabaram prejudicando a visibilidade dos motoristas com o fechamento do canteiro. Na entrada do Zanaga é preciso urgente de uma atuação da prefeitura, pois nos horários de pico é quase que impossível se locomover, sem contar os inúmeros acidentes nos cruzamentos existentes naquele pequeno espaço. Pra quem vem sentido interior-capital é a primeira entrada de Americana; pra quem quer acessar Paulínia e demais cidades vizinhas de forma rápida pela Ivo Macris, também é o principal acesso; e para os milhares de moradores do Zanaga e região é a forma de acesso mais rápida ao centro via cadeião, então é preciso que seja dada a devida atenção e que haja um plano de melhoria na mobilidade dali”, comentou Juninho.

O parlamentar protocolou uma indicação na Câmara documentando oficialmente o pedido de melhorias no local e enfatizou que tem cobrado a necessidade de fiscalização das obras na estrada Ivo Macris. “É um pedido da população que tem a estrada vicinal como único acesso às suas moradias, caso vivenciado pelos moradores do Monte Verde, por exemplo”, concluiu.