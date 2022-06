Os vereadores Juninho Dias (MDB) e Lucas Leoncine (PSDB) acompanharam nesta terça-feira (21) o início das obras de reparo da fiação elétrica do ginásio da Praça de Esportes “Aristides Pisoni”, no bairro Jardim Ipiranga.

A manutenção foi solicitada por Leoncine ao prefeito Chico Sardelli (PV) após o local ter a fiação furtada, como forma de evitar que crianças, jovens e grupos da terceira idade tivessem prejudicadas as atividades físicas e de ginástica realizadas no espaço. Juninho, por sua vez, cobrou da secretaria municipal de Esportes a reforma das instalações elétricas.

“Fico muito feliz com o início da manutenção da rede elétrica e também com os outros serviços que serão realizados. Acompanho de perto o grupo de ginástica que utiliza muito esse espaço e esse serviço é de suma importância para a continuidade das atividades esportivas da Agra (Associação Ginástica Rítmica de Americana), assim como outras que são desenvolvidas no ginásio. Quero também ressaltar a importância de manutenção e revitalização completa desse ginásio e de outros, assim como de áreas esportivas da cidade. Temos muito a evoluir nesse sentido. Gostaria de agradecer ao prefeito pelo primeiro passo e acompanharei os próximos passos de perto”, comentou Juninho.