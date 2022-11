A Câmara Municipal de Sumaré deu posse aos estudantes que irão desempenhar a função de Parlamentar Jovem em 2023. A sessão solene aconteceu na noite desta segunda-feira (7), no Anfiteatro Dirce Dalben. No total, 21 parlamentares jovens exercerão a vivência dos trabalhos do Poder Legislativo no próximo ano. Durante a sessão solene de posse, presidida pelo vice-presidente da Câmara, vereador Lucas Agostinho), também foi realizado o sorteio para a escolha de vereadores padrinhos dos parlamentares jovens.

O Parlamento Jovem é gerido pela Escola do Legislativo Ceilita Miranda De Nadai, da Câmara Municipal de Sumaré, por meio do vereador Digão (União Brasil), presidente da escola. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do 1º e do 2º ano do Ensino Médio. Alunos do 3º ano podem participar do projeto, se a escola em que estiverem matriculados oferece o 4º ano, como é o caso de cursos técnicos. Além das atividades parlamentares, inclusive com a realização de sessões ordinárias uma vez por mês, os jovens eleitos participarão de atividades formativas.

Confira a relação de Parlamentares Jovens e seus respectivos vereadores padrinhos: Aron Isaac Mapelli de Oliveira (apadrinhado pelo vereador Silvio Coltro), Bred Becker (Gilson Caverna), Camilly Mariano da Silva Meira (Rudinei Lobo), Cauan Henrique dos Santos Barbosa (João Maioral), Cayo Cezar Braga Zetoles (Ney do Gás), David Araujo do Nascimento (Joel Cardoso), Emile da Silva Pereira (Pereirinha), Guilherme Ferreira de Godoy (Valdir de Oliveira), Guilherme Vinycius Moreira (André da Farmácia), Ítalo Amaro da Silva (Sirineu Araújo), Kauã Vitor Lima Lino (Toninho Mineiro), Kayná Cavalcante de Oliveira (Rodrigo Dorival Gomes), Kevin Menezes de Lima (Tião Correa), Leonardo Henrique Silva Conceição (Rai do Paraíso), Marcelle Benecase Braga (Hélio Silva), Marcos Lima Santana (Willian Souza), Maria Eduarda Alves (Alan Leal), Mário Jacó Sousa Marques (Fernando do Posto), Nicole Santos Chaves (Ulisses Gomes), Pedro Victor do Nascimento (Digão) e Sarah Julya de Lara Rossi (Lucas Agostinho).