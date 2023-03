Jovem motociclista de 26 anos morre atropelado na SP-304

Um jovem de 26 anos, identificado como Vinicius Tavares Bitencourt, morreu após ser atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na madrugada desta terça-feira, por volta das 03h30, em Americana. O acidente aconteceu próximo ao km 123,6.

Segundo a Polícia Rodoviária, a informações de que havia um corpo na faixa de rolamento chegou através de usuários da via. No local, os agentes se depararam com a motocicleta tombada e Vinicius já sem vida, com sinais intensos de atropelamento. Os agentes acreditam que o atropelamento foi causado por algum veículo de grande porte.

LEIA TAMBÉM: Matou outro com facada no pescoço. Os 2 deviam pra agiota

Em grupos de whatsapp, amigos de Vinicius afirmaram que o jovem planejava em breve trocar a moto por um carro. Ele teria revelado seu desejo horas antes do acidente.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento