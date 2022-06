Um jovem de 21 anos, identificado como João Victor Bernava Braga, morreu após um acidente de moto ocorrido neste domingo, na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. João era morador de Americana.

Segundo informações, João seguia sentido Americana quando teria perdido o controle da direção da motocicleta, batendo no canteiro central e em um poste de iluminação, momento em que foi arremessado para a pista contrária. O acidente aconteceu próximo ao Villa Multimall (antigo Vic Center).

João recebeu os primeiros atendimentos no local pelo serviço do 192. Após, o resgate do Corpo de Bombeiros levou João até o pronto-socorro Dr. Afonso Ramos. João sofreu traumatismo craniano encefálico e trauma no tórax.

No início da noite, a vítima veio a óbito.