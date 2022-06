Um jovem de 19 anos morreu após colidir contra um ônibus no bairro Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira, por volta das 23h. A vítima foi identificada como André Luiz da Costa dos Santos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para comparecer à Rua Ianomâmis sentido Av. Juscelino K. Oliveira, no cruzamento com a Rua Tabajaras, onde teria acontecido um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma motocicleta.

No local, os agentes foram informados pelo motorista do ônibus que a vítima tentou fazer uma ultrapassagem na curva, momento em que aconteceu a colisão com o ônibus. Com a batida, a vítima foi arremessada, adquirindo ferimentos graves. André então foi levado pelo resgate até o Hospital Afonso Ramos, onde foi constatado o óbito.