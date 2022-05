A jovem barbarense Giovanna Gerlach, de 25 anos, morreu no início na noite desta quinta-feira, após ser atropelada por um veículo ao tentar atravessar a pista da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido capital, na altura do km 133, próximo a Denso do Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, Giovanna estava pedalando com o pai, o empresário Maurício Roberto Gerlach Alvarez e, ao atravessar a rodovia, teria pedalado em falso, parou na faixa de rolamento e decidiu retornar ao canteiro central, momento em que foi atropelada por um Jeep Renegade enquanto o pai terminava a travessia. O motorista teria tentado frear e desviar o carro para o canteiro central.

Giovanna morreu no local. O pai, que presenciou a cena, entrou em estado de choque e hospitalizado.

O motorista do veículo foi submetido a teste de bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.