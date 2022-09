Na última quinta-feira (15) o ator da TV Globo, José Dumont, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com posse de vídeos de pronografia infantojuvenil, além de estar sendo investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vitima por estupro de invúlnerável e pedofilia, por supostamente manter um relacionamento com um menino de 12 anos em troca de ajuda financeira.

O caso chocou fãs do ator e levantou novamente o debate sobre o que levaria alguém a tomar esse tipo de atitude, como funciona o cérebro de um pedófilo?

O cérebro pedófilo: Um problema de berço?

Segundo o Pós PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, fatores cerebrais podem influenciar desejos pedófilos.

“A pedofilia é a atração sexual por crianças pré-puberes, que ainda não passaram pela puberdade, ela pode incluir coerção, suborno, ameaça e diversas outras técnicas utilizadas para condizir a cirança ao ato.

A pedofilia possui vários fatores de causa, as preferências sexuais são moldadas por aspectos multifatoriais e podem ser influênciadas por alterações cerebrais, traumas e fatores estressantes”. Afirma.

A respeito dos fatores neurobiológicos que gerariam os comportamentos pedófilos ainda não são consenso entre os especialistas, como explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

“Existem três teorias neurobiológicas básicas para explicar a pedofilia, a primeira diz respeito ao lobo frontal, que apresentaria diferenças entre seus hemisférios, o que poderia gerar ptroblemas no controle de impulsos sexuais, a segunda relata distúrbios no lobo temporal e no hipocampo, gerando hipersexualidade, e a última apresenta a visão de que a super exposição do cérebro a testosterona seria capaz de gerar dismorfismo sexual e estimular o desenvolvimento de desejos pedófilos”.

Entenda o caso

O ator José Dumont já possui mais de 40 anos de carreira na TV e no cinema, estrelando grandes obras, como a primeira versão de ‘Pantanal’, ‘Velho Chico’ e ‘Morte e vida severina’.

Dumont foi preso na última quinta-feira (15), câmeras de segurança teriam registrado sua relação com uma criança de 12 anos, o que desencadeou a abertura de uma investigação policial que localizou vídeos e fotos pornográficos do ator com o menor de idade, o que resultou na prisão de José Dumont.