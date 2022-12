Ídolo do Rio Branco, o ex- lateral direito Jorge Luís, morreu hoje aos 57 anos vítima da luta contra o diabetes. Jorge participou do elenco vice-campeão da divisão Intermediária em 1990, que garantiu o acesso para a 1a divisão do futebol paulista.

O Rio Branco Esporte Clube manifesta aos amigos e familiares, as mais sinceras condolências.