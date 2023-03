Jojo Todynho vai pra faculdade e processa ex

Jojo Todynho fez um unboxing do seu material escolar para a faculdade de direito. Ela vai pra faculdade fazer direito e ainda processa ex-marido após treta forte do começo do ano.

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento