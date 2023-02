Troca de acusações entre Jojo Todynho e o ex-marido, Lucas Souza

Traição, tentativa frustrada de gravidez e mais: entenda

Jojo Todynho e o ex-marido, o militar Lucas Souza, voltaram a se estranhar nesta quinta-feira (09), pouco mais de três meses após a separação conturbada. O estopim da nova briga foi a participação do rapaz no programa “Chupim”, da rádio Metropolitana FM. Na atração, ele disse que a ex-esposa trocava “mensagens acaloradas” com um policial.

“Esse cara era militar da PM e ele mandou um print no grupo do pessoal da PM. A pessoa que estava no grupo mandou para mim no Instagram em modo temporário. A gente teve um atrito ali e isso foi uma situação mal resolvida que teve dentro do relacionamento”, disse Lucas. Ele disse que pediu para que ela parasse de seguir e falar com o homem, mas, recentemente, Jojo teria voltado a manter contato com ele.

