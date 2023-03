Desde que iniciou um processo de emagrecimento em busca de uma vida mais saudável, Jojo Todynho já perdeu 22 kg.



Após perder 22 kg, Jojo Todynho está focada em manter uma rotina fitness e tem divertido os internautas ao publicar relatos reais e inspiradores sobre seu dia a dia na academia. Nesta quarta-feira (15), a funkeira, que acaba de entrar na faculdade para cursar Direito, exibiu orgulhosa a barriga em um top fitness durante o treino.

“Agora, só malho assim. Mostrando meu abdômen. Ele vai trincar. O processo é doloroso e eu não corro da guerra“, escreveu Jojo, ao som de um de seus hits, “Acordei Gostosa”.

Jojo, que passou por uma transformação nos cabelos recentemente, não abandonou o seu bom humor usual e criticou, em tom de brincadeira, a intensidade dos exercícios propostos pelos personais. “Você já viu uma pessoa pagar pra ser humilhada? Sou eu. Que isso, cara? A forma que eles acabam com a gente não é normal“, brincou.

Ao longo do dia, Jojo malhou glúteos, parte que ela fez questão de exibir após o treino, e também fez exercícios para tonificar as costas e os braços. “Minha bunda não deu no spinning, vou malhar braço agora”, brincou. Acesse a galeria de fotos acima e confira detalhes do treino da funkeira!

Influencer Cris Casttiel assina com revista e vai ao OnlyFans

Depois de ter seus nudes vazados, a influencer Cris Casttiel decidiu faturar com isso e aceitou a proposta da revista Sexy para seu primeiro ensaio nu. Ela foi vítima de um ex-namorado, que sem seu consentimento, divulgou vídeos íntimos. Esse tipo de crime ganhou o nome de ‘reveng porn’. O caso envolveu até ameaças. Em nova fase, ela diz que topou tirar a roupa por dinheiro e por “vingança” do ex. E resolveu se lançar também no OnlyFans.

“Decidi faturar depois que tudo isso aconteceu. Pensei: vou viver em uma fossa, lamentando todos os dias o que aconteceu ou vou fazer do limão uma limonada? Escolhi a segunda opção”, conta. “Fiquei bem mal, mas já superei. Entendi que não há nada de errado em assumir um lado sensual e ganhar dinheiro com minhas fotos e vídeos. Assinei com a revista, fiz de caso pensado, até para provocar meu ex”, confessa.

A divulgação de fotos e vídeos íntimos sem o consentimento da pessoa é crime e tem se tornado muito comum no Brasil. Tanto que a própria influencer conhece amigas que são vítimas. “Acordei um dia com várias mensagens falando que meus nudes estavam em grupos. Eram vídeos que eu mandava para ele. Fiquei apavorada com minha intimidade exposta assim. Tive que lidar com comentários maldosos e tudo isso me fez muito mal”, lembra.

Além disso, os nudes vazados prejudicaram a influencer no seu trabalho. Nas redes sociais, ela faz reviews de destinos turísticos, hotéis e restaurantes. E alguns deles desistiram de a contratar. “Perdi contratos e viagens, fiquei sem chão, mas entendi aos poucos que precisava superar. Com apoio de amigos fui me reerguendo aos poucos. Os haters também pararam, até porque fui vítima”.

Agora, além da revista, Cris também se lança no OnlyFans e promete conteúdos ainda mais picantes. “Quando vazaram os vídeos, recebi muitas mensagens perguntando sobre a venda dos conteúdos. Pensei: é a chance de fazer uma grana, todo mundo já está me vendo de graça mesmo. Foi então que montei meu perfil e comecei a me gravar. Estou curtindo a novidade e me descobrindo também”.

