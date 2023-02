Joice Hasselmann tenta se desfiliar, mas é expulsa do PSDB

O diretório do PSDB em São Paulo confirmou na noite

da última terça-feira (31) a expulsão de Joice Hasselmann, antes que ela conseguisse se desfiliar do partido.

Não reeleita para um segundo mandato em 2022, a agora ex-deputada havia feito uma série de críticas ao PSDB em entrevista ao portal Metrópoles.

Tentativa de desfiliação

Joice chegou a anunciar sua desfiliação do partido na última terça, menos de uma hora antes da reunião que determinou sua expulsão.

Segundo o PSDB, a ex-deputada desrespeitou a legislação eleitoral ao enviar seu pedido de desfiliação ao diretório estadual, e não ao municipal, como estabelecido.

Expulsão por unanimidade

Diante do erro, o presidente do partido na capital paulista, Fernando Alfredo, marcou reunião com os 71 membros do diretório municipal para decidir o futuro da política.

Durante o início da noite, o partido definiu por unanimidade a expulsão de Joice.

Tentativa de manobra política

Segundo os tucanos, com o pedido de desfiliação, a ex-deputada tentou uma manobra política para evitar a imagem de que havia sido rejeitada pelo partido.

Com a expulsão, constará nos registros da Justiça Eleitoral que Joice foi obrigada a deixar a sigla.

Críticas à ex-filiada

O diretório municipal do PSDB publicou uma nota após a decisão, com diversos ataques a Joice.

“A entrada dela no partido foi objeto de inúmeros pedidos de impugnação desde o anuncio de sua filiação, sua postura arrogante e a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB sempre trouxe desconforto a quem é tucano/tucana por convicção não por conveniência”, diz o texto.

Ataque de Joice

Na segunda-feira (30), Joice concedeu entrevista ao Metrópoles na qual considerava o PSDB o principal responsável por seu fracasso nas urnas na última eleição, chegando a chamar o partido de “âncora”.

“O PSDB saiu muito menor das urnas. Acho também que foi uma âncora na minha eleição, me puxou para baixo porque o partido está extremamente desgastado”, disse ao Metrópoles.

Musa da Gaviões, Francine Carvalho ensaia na chuva e dá spoiler de fantasia: “pedi pra diminuir tudo”

Pelo 9º ano, a empresária Francine Carvalho vai desfilar como Musa da escola de samba Gaviões da Fiel. Debaixo de chuva e com uma fantasia banhada a ouro, a loira fez seu segundo ensaio técnico no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Nos bastidores, deu spoiler da sua fantasia para o desfile oficial e entregou que vai mais peladinha para a avenida.

“Quando vi o desenho da fantasia achei que estava muito comportada, não gostei. Conversei com o carnavalesco e com o pessoal do ateliê e pedi uma fantasia mais pelada, pedi para diminuir tudo. E eles refizeram. Vou usar um body cavado com muito cristal e um costeiro com 700 penas, que tem um formato mais aberto e vai deixar o bumbum de fora. Também terão algumas aplicações que vão dar a sensação de estar nua. Tem uma pegada artística”, conta.

A musa garante que essa será sua fantasia mais ousada desses 9 anos de Carnaval. E a decisão por um look mais sexy tem explicação. Francine estava cansada dos modelos mais comportados, que escondia seu corpo e limitava seus movimentos. Além disso, a loira renovou seu shape com muita malhação e alguns procedimentos estéticos, e quer mostrar a mudança.

“Estou na minha melhor forma, quero é mostrar mesmo. Sequei 7kg e turbinei o bumbum”, diz aos risos. “Além disso, fantasia mais comportada normalmente pesa mais, limita movimentos. Nesse ano quero algo mais leve e ousado. São fases. Já tive a fase de usar tapa-sexo – mas sempre grandes e comportados -, de usar costeiros enormes e de abusar de brilhos e cores. Hoje quero algo mais luxuoso e sexy”.

Com as mudanças, Francine agora vive o corre-corre para deixar a fantasia pronta a tempo. Ela vai fazer a primeira prova nesta semana, apenas 15 dias antes do Carnaval. “Existe sempre essa tensão da fantasia, dá um frio na barriga, mas confio muito no ateliê. Nunca passei perrengue. Agora é curtir e aproveitar os ensaios, tudo passa muito rápido”.

Fotos: J. Domingos / Edu Graboski / Divulgação

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento