Joice Hasselmann tenta se desfiliar, mas é expulsa do PSDB

da última terça-feira (31) a expulsão de Joice Hasselmann, antes que ela conseguisse se desfiliar do partido.

Não reeleita para um segundo mandato em 2022, a agora ex-deputada havia feito uma série de críticas ao PSDB em entrevista ao portal Metrópoles.

Joice chegou a anunciar sua desfiliação do partido na última terça, menos de uma hora antes da reunião que determinou sua expulsão.

Segundo o PSDB, a ex-deputada desrespeitou a legislação eleitoral ao enviar seu pedido de desfiliação ao diretório estadual, e não ao municipal, como estabelecido.

Diante do erro, o presidente do partido na capital paulista, Fernando Alfredo, marcou reunião com os 71 membros do diretório municipal para decidir o futuro da política.

Durante o início da noite, o partido definiu por unanimidade a expulsão de Joice.

Segundo os tucanos, com o pedido de desfiliação, a ex-deputada tentou uma manobra política para evitar a imagem de que havia sido rejeitada pelo partido.

Com a expulsão, constará nos registros da Justiça Eleitoral que Joice foi obrigada a deixar a sigla.

O diretório municipal do PSDB publicou uma nota após a decisão, com diversos ataques a Joice.

“A entrada dela no partido foi objeto de inúmeros pedidos de impugnação desde o anuncio de sua filiação, sua postura arrogante e a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB sempre trouxe desconforto a quem é tucano/tucana por convicção não por conveniência”, diz o texto.

Na segunda-feira (30), Joice concedeu entrevista ao Metrópoles na qual considerava o PSDB o principal responsável por seu fracasso nas urnas na última eleição, chegando a chamar o partido de “âncora”.

“O PSDB saiu muito menor das urnas. Acho também que foi uma âncora na minha eleição, me puxou para baixo porque o partido está extremamente desgastado”, disse ao Metrópoles.

“Mais quente que De Férias com Ex (MTV) e Brincando com Fogo (Netflix)”, compara a apresentadora sobre outros realitys. “Esses não chegam nem perto quando o assunto é ousadia. É um formato novo, que reúne as milionárias do OnlyFans, as modelos que mais fazem sucesso aqui no Brasil. Elas entraram no jogo para o tudo ou nada. Por isso tantas cenas quentes”, garante.

A temporada de verão promete pegar fogo no Rio Grande do Norte, onde é gravado o reality show da California TV. Apresentado por Monique Bertolini, ex-RedeTV!, a atração mistura provas radicais, confinamento numa mansão na praia de Pipa, muita sensualidade e pegação entre as 8 participantes. A estreia acontece em fevereiro e os primeiros teasers já foram divulgados.

Monique conta que também entrou no jogo e interagiu com as participantes. Ela inclusive mantém seu perfil em plataformas de conteúdo adulto e diz faturar em média R$ 60 mil com seus nudes por mês. “Já fiz uma coleção da California TV aqui no Nordeste, inclusive. Gravamos nas praias e nas dunas. Gosto dessa coisa de me exibir em público e no reality isso vai se repetir”, adianta.

Durante o reality show, as musas ainda vão curtir festas, provas no mar e os jogos de verão, que prometem movimentar a mansão da California TV com a presença de plateia ao vivo. Na semana passada, as participantes pararam a orla da praia em Natal ao fazerem topless. As cenas, inclusive, estarão no primeiro episódio da temporada.

Fotos: Felipe Fernandes / California TV