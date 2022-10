A Prefeitura de Nova Odessa, por meio das Secretarias de Esportes e de Educação, definiu da data dos Jogos Escolares de 2022. A atividade esportiva acontecerá entre os dias 17 e 27 de outubro, com quatro modalidades: futsal (masculino/feminino), handebol (masculino/feminino), queimada (mista) e voleibol gigante (misto).

O evento esportivo estudantil é voltado aos alunos dos 5ºs anos do Ensino Fundamental e contará com a participação de todas as escolas municipais. A abertura será às 7h30 no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa com o jogo entre as EMEFs Professora. Almerinda Delegá Delben x Professora Alzira Ferreira Delegá.

“Estamos retomando os Jogos Escolares depois de dois anos de pandemia, então, teremos estas quatro modalidades, com jogos únicos e todos os participantes receberão medalhas de participação, ganhando ou perdendo. Nossa expectativa é que a edição de 2023 aconteça com mais modalidades e disputas finais nos principais ginásios do município”, destacou o professor e treinador de handebol Roger Prado.

Para o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil, os Jogos Escolares vão além da competição esportiva; possibilitam a integração entre os alunos. “Muito importante para o município realizar os Jogos Escolares depois desse período pandêmico, porque além de fomentar o esporte, os jogos servem para integrar os alunos, já que eles disputam com outras unidades escolares”, disse.

De acordo com calendário no dia 17/10, além da partida de abertura às 7h30 no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa entre a EMEF Profª Almerinda Delegá Delben x EMEF Profª Alzira Ferreira Delegá, a data reserva outro jogo no período da tarde: às 13h30 a EMEF Profª Salime Abdo recebe a EMEF Profª Alvina Maria Adamson (5º C). No dia 18/10 haverá apenas uma disputa: EMEF Profª Haldrey Michelle Bueno x EMEF Dante Gazzetta às 13h30.

No dia 19/10 jogam EMEF Profª Alvina Maria Adamson x EMEFEI Therezinha Antonia Malaguetta Merenda às 7h30, e EMEFEI Prefeito Simão Welsh x EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva às 13h30. No dia 20/10 haverá apenas o confronto entre EMEFEI Profª Augustina Adamson Paiva x EMEF Paulo Azenha às 7h30. No dia 21/10 EMEF Profª Salime Abdo x EMEF Dante Gazzetta se enfrentam às 7h30.

O dia 24/10 reserva mais dois jogos: EMEF Profª Haldrey Michelle Bueno x EMEFEI Prefeito Simão Welsh às 7h30, e EMEF Profª Alvina Maria Adamson (5º D) x Avelino. Dia 27/10 haverá a partida entre Vereador x EMEFEI Vereador Avelino Xavier Alves.