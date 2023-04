Jogos digitais assumem papel importante no mercado de trabalho

Muito além de entreter, os jogos digitais atualmente são utilizados

em apoio à educação saúde, treinamento e capacitação profissional e até na promoção do bem-estar e socialização. Realidade virtual, aumentada, mista (XR) e o Metaverso juntamente à tecnologia 5G são os grandes propulsores desse mercado. Blockchain, NFTs (token não fungível) e criptomoedas também levam os jogos para um outro objetivo: monetização. As grandes tendências agora são também os jogos em nuvem (cloud gaming), eSports e os jogos por assinatura.

Este movimentado mercado anima cada vez mais a indústria brasileira, que já vem se destacando internacionalmente. Segundo o relatório da XDS Summit (2022), nos últimos dois anos, desenvolvedoras de jogos e publicadoras notaram que o Brasil pode ser a região mais promissora para a prestação de serviços neste setor. Sendo assim, o mercado de trabalho brasileiro também é impulsionado. Com mais de mil estúdios de jogos, a Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2022 mostrou que atualmente há mais de 12 mil profissionais trabalhando em desenvolvedoras de jogos digitais no país, além dos desenvolvedores autônomos.

Dados da Pesquisa “Capacidade de Produção da Indústria Brasileira de Games (2022), mostram os Estados com maior concentração de desenvolvedoras: São Paulo (280 empresas); Rio de Janeiro (89); Rio Grande do Sul (58); Santa Catarina (52); Minas Gerais (51); e Paraná (49). Tais números mostram um acúmulo das desenvolvedoras nas regiões Sudeste e Sul do país. Em contraste, os estados que possuem menor concentração são o Acre e o Amapá, ambos sem desenvolvedoras de jogos e Rondônia, Roraima e Tocantins, com apenas uma empresa cada.

A mesma pesquisa mostra que o número de pessoas nas desenvolvedoras é maior do que o crescimento do número de desenvolvedoras. Assim, estima-se que há cerca de 12.441 pessoas trabalhando em desenvolvedoras de jogos digitais brasileiras.

Em um período de grande instabilidade econômica do país, um dos principais desafios das desenvolvedoras tem sido atrair e reter talentos e um dos desafios encontrados diz respeito à formação dos desenvolvedores. Em contrapartida, por conta da virtualização das relações, com a pandemia de Covid-19, as contratações foram facilitadas e a possibilidade de se flexibilizar os horários e o local de trabalho, em regime remoto, atraiu novos talentos, que não se restringem à localidade da empresa. Ademais, a contratação de mão de obra residente em países estrangeiros foi facilitada. Vale lembrar que os profissionais de jogos digitais, especialmente os programadores, também possuem a opção de trabalhar para outras indústrias tecnológicas e criativas, nacionais e internacionais, o que dificulta ainda mais a competição pelos talentos.

Brasil é o maior mercado de games da América Latina

Segundo a pesquisa Game 13 Introdução Brasil, de 2022, três em cada quatro brasileiros (74,5% da população) têm o costume de jogar seja em celulares, tablets ou PCs. De acordo com pesquisa da Newzoo (2021), o Brasil é o maior mercado de games da América Latina e o 10º no mundo em receitas. Em 2021, foi estimado que a região gerou 2,3 bilhões de dólares em receita. É considerado o 5º em população online, sendo que o número total de jogadores é de 94,7 milhões.

Curso de pós-graduação EAD em realidade virtual, aumentada e metaverso

Destinado à profissionais de qualquer área de atuação que desejam aprender a construir aplicações com as tecnologias de Realidade Virtual, Realidade Aumentada e entender como funciona o Metaverso, bem como suas aplicações em diversos setores, o curso de pós-graduação EAD em realidade virtual, aumentada e metaverso da Unyleya, uma das primeiras Instituições de Ensino 100% EAD no Brasil, tem como objetivo apresentar fundamentos, conceitos e aplicações nos diferentes layers do metaverso, e como a Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) estão envolvidas neste contexto.

Mostra na prática a construção de aplicações em RV e RA com as ferramentas mais adotadas no mercado, de modo que o aluno possa ter insights para desenvolver soluções inovadoras no âmbito tecnológico, descreve o passo a passo de uma metodologia para implementação de projetos de RV e RA do zero, demonstra as aplicações práticas de RV e RA no mercado em diferentes setores da indústria e propiciar ao aluno experiências práticas no desenvolvimento de produtos para a RV e RA, os quais podem compor o seu portfólio profissional para apresentar ao mercado de trabalho. O aluno sairá do curso com projetos reais construídos por ele mesmo.

