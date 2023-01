Jogos de azar. Maquinhas na mira da polícia militar

Durante averiguação em bares de Americana e Santa Bárbara d’Oeste equipes da polícia militar encontraram máquinas de jogos de azar.

No Jardim Pérola, em Santa Bárbara, foi localizado, no interior de um bar na rua da Batata, 04 máquinas de jogos, desligadas, sem nenhum apostador. Após busca pessoal aos indivíduos presentes no interior do estabelecimento, foi localizada com um dos abordados a quantia de 06 gramas de maconha, acondicionadas em uma pochete.

As partes foram conduzidas ao 2⁰ DP, onde foi elaborado o registro da ocorrência referente as máquinas, bem como a quantidade de droga localizada, após a lavratura da ocorrência, as partes foram liberadas.

Já em Americana, no bairro São Roque, a equipe atendeu uma ocorrência em estabelecimento comercial referente a máquinas de jogos de azar. No local, foi realizada a abordagem, onde foram localizadas duas máquinas desligadas e sem apostadores, além de 02 máquinas pequenas de bingo eletrônico. Uma máquina pequena de bingo eletrônico foi apreendida.

