Jogo beneficente entre amigos de Juninho Dias contra amigos de Emerson Royal, que aconteceu no último domingo, arrecadou mais de meia tonelada de alimentos e “turbinou” as esperanças de dezenas de crianças carentes.

O jogo foi realizado no campo do Zanaga e acabou em 4×3 para o time de Emerson Royal. No jogo, os presentes – principalmente as crianças e adolescentes -, puderam tirar fotos e pegar autógrafos com o craque do Totteham.

Estavam presentes também os jogadores Matheus Jesus (Ponte Preta), Diego Rigonato (México), Celsinho (Lemense), Júlio Vitor (Ferroviária) e Romário (Arábia Saudita), além de outros ex- jogadores.