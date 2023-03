2º Jogo das Estrelas reúne craques esta tarde em Nova Odessa

Tudo pronto para o 2º Jogo Beneficente das Estrelas promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, que acontece neste sábado, dia 04 de março, a partir das 14h, no Estádio Municipal Natal Gazzetta – o tradicional “Campo do Progresso”, na Rua Independência, s/n, no Centro (atrás da Prefeitura). A partida amistosa vai reunir grandes craques do futebol brasileiro e mundial, muitos deles com passagem pela Seleção Brasileira. Em campo, estarão a “Seleção dos Craques” versus a “Seleção de Nova Odessa”, com jogadores master dos diversos clubes da cidade.

A partida é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, com apoio de diversas secretarias municipais e de um forte time de empresas patrocinadoras. A entrada do público é a doação de 2 litros de leite longa vida em prol das famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Município.

O público vai contar com infraestrutura completa e segurança. Haverá ainda sorteio de brindes de patrocinadores entre o público presente durante o intervalo – incluindo 10 ventiladores –, entre outras atrações para a família novaodessense. Para quem não puder comparecer pessoalmente, haverá transmissão online da TV WA Notícias (https://www.facebook.com/wanoticiasonline).

Segundo o secretário municipal de Esportes – e meia campeão da Copa Libertadores de 1999 pelo Palmeiras – Thiago Gentil, até esta sexta-feira, já haviam confirmado presença no “Jogo das Estrelas” nomes como Giovanni, Flávio Conceição, Marcos Assunção, Kléber e Dodô (todos eles com passagem pela Seleção).

Também estarão presentes Chicão, Taddei, Amaral, Corrêa, Diego Souza, Neto, Alê Pitbull e Alexandre. Muitos dos ex-jogadores confirmados gravaram vídeos “convocando” a galera para comparecer e contribuir com a arrecadação ao Fundo Social. Os vídeos podem ser conferidos nas redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa, em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.

A arbitragem vai ficar a cargo de Marcos Furlan e Erik Renan (ambos de Nova Odessa), com assistência de Juliana Esteves e Fabíola Camargo (que são de Piracicaba). Entre os patrocinadores da partida, estão grandes marcas como a Mondial Eletrodomésticos, Lava Roupa Ares, Construtora e Incorporadora Condeúba, REDS Calçados, AIWA, Euro Sports (que fez as bolas personalizadas do evento) e a ServCamp.

“Ver a alegria das pessoas na arquibancada do Progresso no primeiro ‘Jogo das Estrelas’, o primeiro grande evento com público que fizemos após a primeira fase da pandemia, nos encheu de esperança. Foi o ‘jogo da esperança’. Deu super certo, e por isso estamos reeditando essa partida amistosa, que visa ajudar o próximo”, afirmou recentemente o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho – que participou da primeira partida, em dezembro de 2021, e até marcou um gol de pênalti marcado pelo árbitro e secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

