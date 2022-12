O Instituto Jr Dias, entidade que oferece esporte gratuito na cidade de Americana, realiza no próximo domingo, 11, o tradicional Jogo Beneficente, partida que tem o objetivo de arrecadar alimentos para serem distribuídos à população carente cadastrada na instituição. Comandado por Juninho Dias e seus amigos, o jogo acontece no Campo do Zanaga.

Além da arrecadação de alimentos, o momento é de união e diversão. Para as crianças, neste ano, haverá distribuição de pipoca e algodão-doce.

“O jogo beneficente entre amigos é algo que sempre fiz, buscando realmente unir as pessoas no combate à fome. Agora, a partida já é um evento oficial do calendário do Instituto, e a população espera o ano todo por essa data. Torço para ser um grande evento e que a arrecadação de alimentos seja a maior de todos os anos”, disse Juninho Dias.

A partida será no Campo do Zanaga, localizado na Rua Antônio Conselheiro, com início às 14h. Para a entrada, é necessária a doação de alimento não perecível ou cestas básicas.