Jogo Beneficente reúne craques do passado

Amigos Alexandre X Amigos Carinha de Anjo

Dia: 21 de janeiro de 2023.

Horário: 10 horas.

Local: Estádio Décio Vitta (Rio Branco) – Americana/SP

O futebol é o esporte mais difundido e popular entre os brasileiros. Por possuir um envolvimento muito relevante com a população, o coletivo colabora com a reunião de pessoas e famílias num momento de muito entretenimento sendo um instrumento de sociabilização.

Impulsionado por essa energia e com o objetivo de arrecadar alimentos para a ONG Carinha de Anjo e outras instituições, o ex-jogador de futebol Alexandre Messiano (ex-São Paulo) reunirá esportistas renomados e amigos para um grande evento de futebol. Será um momento de confraternização e solidariedade; onde a população poderá participar contribuindo com 1 quilo de alimento não perecível. As personalidades já confirmadas são:

Luís Fabiano (ex-Seleção Brasileira e ex-São Paulo FC);

Souza (ex-São Paulo FC);

Gustavo Neri (ex-Corinthians FC);

Leandro Guerrreiro (ex-São Paulo, Corinthians, Fluminense);

Flávio Conceição (Ex-Palmeiras FC);

Júnior (ex-Seleção Brasileira e ex-Palmeiras FC);

Zenon (ex-Seleção Brasileira, Guarani, Corinthians);

Thiago Gentil (ex-Palmeiras FC);

Gustavo Schiavolin (ex-Guarani, Ponte Preta, Palmeiras);

Macedo (ex-São Paulo FC e Rio Branco);

Ezequiel (ex-Corinthians);

Alexandre Alves (ex-São Paulo e Santos);

João Paulo (ex-Ponte Preta e Guarani);

Gleguer (ex-Guarani, Corinthians);

Wilson Santos (São Paulo e Internacional);

Gene Fireball (artista).

Estamos à disposição para mais informações e credenciamento e, desde já, contamos com a presença de vocês!

@amigos_alexandre

@ong_carinhadeanjo

