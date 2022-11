A Câmara Municipal de Americana realizou na terça-feira (29) sessão solene para a entrega do título de cidadão americanense ao jogador de futebol Bruno César Zanaki e título póstumo de cidadão emérito em homenagem ao ciclista Willian Solera. A concessão das honrarias foi motivada por decretos legislativos de autoria do vereador Juninho Dias (MDB). Participaram da solenidade os vereadores Juninho Dias, Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB) e Marcos Caetano (PL), além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, Juninho enalteceu o trabalho social desenvolvido por Bruno César e a lição de vida deixada por Willian. “O Bruno levou o nome de Americana para o cenário internacional através do futebol e já fez muito pelas comunidades através do fortalecimento de projetos sociais, fazendo a diferença para muitas famílias. O Willian foi uma referência no esporte de Americana. É um momento triste, mas também de felicidade porque ele está sendo homenageado e seu legado está sendo lembrado. Meu forte abraço à família”, falou.

O vereador Lucas Leoncine, que presidiu a sessão solene, lembrou passagens dos dois homenageados. “O Bruno vem da região da divisa e, quando ele jogava no Palmeiras, eu estava presidente de uma instituição e ele doou uma chuteira para a arrecadação de fundos. Já o Willian eu acompanhei sua trajetória, pois minha esposa trabalha com seu pai há muitos anos. Esta é uma tragédia que não conseguimos reverter, mas registro meus parabéns a família e este título vai garantir que o Willian seja sempre lembrado”, disse. O novo cidadão americanense Bruno César Zanaki utilizou a palavra para agradecer a homenagem. “É um prazer imenso receber esse título hoje, pois fui criado no Jardim Brasília. É muito gratificante ser reconhecido e espero poder ajudar a cidade por muitos anos. Agradeço ao Juninho, pois estamos trabalhando juntos há muitos anos e fico muito feliz com este título. Obrigado a todos”, discursou.

O pai de Willian Solera, José Carlos Solera, lembrou a trajetória do filho em sua fala de agradecimento. “Falar do Willian é difícil, mas ele sempre foi um sinônimo de caráter, uma pessoa diferente em um mundo conturbado em que vivemos. No esporte, na vida, ele sempre foi um exemplo. Eu continuei pedalando, participando de campeonatos, para levar o nome dele e aquilo que ele plantou por onde quer que seja. Agradeço ao Juninho, que nos proporcionou essa alegria. Muito obrigado”, agradeceu.

Homenageados

Bruno César Zanaki

Bruno César Zanaki nasceu em Santa Barbara D’Oeste, mas com suas raízes e residência sempre em Americana. Canhoto, já mostrava seu talento para o futebol desde os seis anos de idade, integrando times amadores da cidade como Unidos da Cordenonsi, Atlético Ipiranga e Cidade Jardim.

Aos 13 anos assinou o seu primeiro contrato profissional com o Interclub Korea da cidade de Itu, o que lhe abriu portas para times como Bahia, São Paulo, Palmeiras, e Grêmio, se destacando no Corinthians, sua vitrine para o cenário internacional. Foi eleito revelação do campeonato paulista e brasileiro em 2010.

Engrandecendo o nome de Americana no cenário esportivo, o atleta representou Americana em times como Benfica (Portugal), Ahl Alli (Arábia Saudita), Estoril (Portugal), Sporting (Portugal), Vasco da Gama e Penafiel (Portugal). além da seleção brasileira em 2011.

Além da notoriedade no esporte que agrega ao município de Americana, o atleta se destaca na cidade por suas iniciativas de cunho sociais, visando atender o interesse dos mais carentes e fomentando a possibilidade de mudança de vida que o esporte traz na vida dos jovens e crianças.

Bruno César eleva Americana no cenário esportivo e atua diretamente na sociedade mais carente, incentivando que jovens e crianças americanenses não desistam da transformação e disciplina que o esporte traz.

Willian Solera

Willian Solera nasceu em 04 de abril de 1988 em Americana. Filho de José Carlos Solera e Luzia Veiga Alonso Solera, também envolvidos no esporte, Willian iniciou sua vida no ciclismo em 2003, seguindo os passos de seu irmão Wagner Solera na escola de ciclismo de Americana, comandada por Marcilio Stoco, técnico da equipe de base de Americana. Desde então, sua paixão e interesse pelo esporte cresceu a cada dia. Em 2005 e 2006 Willian foi destaque na categoria Júnior e conquistou o troféu ‘’Ricardo Veronese’’, dando início a sua carreira no esporte. Representou o Brasil nos jogos Pan- Americanos realizados na Venezuela.

Graduou-se em Educação Física na Faculdade de Americana e fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício na universidade Gama Filho. Em 2013, inaugurou sua própria academia, atuando como Personal Trainer na área de musculação e prestando serviços de assessoria e treinamento na área do ciclismo.

Durante sua trajetória, participou de eventos como as Voltas Ciclísticas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina, na categoria Elite, além de competições importantes como o Campeonato Brasileiro nas categorias Resistência e contra-relógio, onde conquistou o 1º e 2 º lugar. Participou ainda do Campeonato Brasileiro de Pista, onde também subiu ao pódio.

No dia 11 de abril de 2014 enquanto ministrava aula na Avenida Gioconda Cibim, acompanhando uma aluna triatleta, sofreu um acidente, sendo atropelado por um carro que trafegava pela via. Faleceu no dia 21 de abril de 2014. Willian é um símbolo do ciclismo americanense, e sua trajetória deve ser exemplo para futuros atletas.