Jogador barbarense recebe homenagem na Câmara

O jogador de futebol Felipe Augusto de Oliveira de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, nesta terça-feira, durante a sessão na Câmara Municipal, uma moção de aplausos de autoria do vereador Tikinho TK (PSD) pela trajetória no esporte.

Segundo a moção, Felipe iniciou no esporte aos 4 anos de idade em escolinhas do município, e aos 14 saiu de casa pela primeira vez para tentar ser jogador profissional. Nas categorias de base, atuou no Grêmio Barueri, Internacional-RS e Grêmio Prudente. No ano de 2013 profissionalizouse no tradicional Clube Atlético Juventus, da Mocca. Como profissional passou por diversos clubes, sendo eles: Clube Atlético Juventus, União São João de Araras, Presidente Prudente FC, Grêmio Mauaense-SP, Foz do Iguaçu FC-PR, Kercem Ajax (Ilha de Malta), Qala Saint’s (Ilha de Malta), Boca Júnior-SE, Nova Mutum-MT, Barretos Esporte Clube, Barbalha FC-CE e por último Clube Desportivo da Lunda Sul (Angola).

O vereador destaca na moção que durante toda a trajetória, Felipe viveu momentos bons e ruins, como por exemplo, enquanto atuava na quarta divisão Paulista, precisava vender balas no semáforo a noite após os treinos, para pagar o lugar onde morava. Mas também viveu grandes momentos, sendo o melhor, na Ilha de Malta, atuando pelo Kercem Ajax, onde fez o tão famoso “Gol que Pelé não fez”, sendo visto no mundo todo e também apadrinhado pelo Globo Esporte com a campanha #FelipeAugustoNoPuskas, no ano de 2019.

