O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta segunda-feira (2) o novo secretário de Governo do Município. Joel Cardoso assume a partir desta terça-feira (3) a pasta que coordena os assuntos políticos, condução do relacionamento com a Câmara Municipal e interlocução com entidades e segmentos da sociedade civil.

Joel Cardoso é formado em Gestão Pública e exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal no biênio 2021-2022, sendo vereador por duas legislaturas (2017-2020 e 2021-2024). Também atuou como assessor na Secretaria de Governo entre os anos de 2013 e 2016.

Também a partir desta terça (3), a advogada Patrícia Regina Marques De Martino responderá pela Chefia do Gabinete do Prefeito.