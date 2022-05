A equipe de Jiu Jitsu de Americana brilhou mais uma vez, agora no sulamericano do esporte que aconteceu no último domingo dia 1o de maio.

O campeonato sulamericano aconteceu no ginásio do Ibirapuera em São Paulo e os atletas da equipe Dojo Figth tem foram medalhistas.

O professor Ricardo ficou com dois ouros na luta com e sem quimono, o atleta Fabrício ficou com a prata na categoria até 46 kg e a atleta Lara Brantis ficou com o bronze na faixa amarela.

O próximo compromisso da equipe será a disputa da copa de jiu-jitsu em salto SP no dia 29 de maio/