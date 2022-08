A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste confirmou que dois vereadores serão candidatos a deputado este ano. Passaram por convenções e vêm para a disputa do cargo os vereadores Eliel Miranda (PSD) e Jesus Vendedor (Avante). Felipe Corá (Patriota) também havia indicado que seria pré-candidato, mas parece que não conseguiu migrar de partido sem o risco de perder o mandato e afirmou ao NM que não deve tentar legenda no Patriota.

Jesus Vendedor (Estadual) – No Avante, Jesus afirmou que sua pré-candidatura a deputado estadual é certa. O vereador já teve o aval do presidente estadual do partido, o deputado Campos Machado.

Eliel Miranda (Federal) – Animadíssimo, Eliel afirmou que está tudo certo no partido para a disputa até que seu nome seja mesmo cravado como pré-candidato a deputado federal. Caso se concretize, Eliel enfrenta Denis Andia na busca por uma cadeira no Congresso Nacional.