Jatobá de 100 anos cortado no centro de Americana

Um Jatobá de 100 anos foi cortado no centro de Americana

Leitor enviou fotos e vídeos ao NM do corte da árvore que aconteceu esta semana no cruzamento das ruas Cândido Cruz e 30 de Julho. O leitor indignado disse considerar que se trata de um crime contra a natureza o corte da árvore centenária.

No primeiro vídeo, ouve-se a motossera a todo vapor.

A capacidade das árvores de climatizar naturalmente

áreas urbanas é um tema que tem chamado cada vez mais a atenção de pesquisadores e urbanistas. No Distrito Federal, a questão da arborização tem sido objeto de estudo para promover o uso sustentável dos recursos naturais como políticas públicas. Estudante de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Júlia Almeida mensurou as influências da microclimática da vegetação na escala residencial de Brasília, comprovando o poder da vegetação na qualidade de vida.

Neste segundo vídeo, o barulho é do machado trabalhando para derrubar a árvore.

