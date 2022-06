A Jasmine Alimentos, empresa referência em produtos orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose e zero açúcar, formaliza nesta quinta-feira (9) a aliança com a empresa líder nos segmentos de massas e biscoitos M. Dias Branco. A novidade foi revelada oficialmente pela companhia.

“A Jasmine é uma empresa que já nasceu com o DNA de oferecer produtos voltados para o bem-estar e um estilo de vida equilibrado. Essa é uma tendência mundial e uma aquisição estratégica”, ressalta o diretor-presidente da companhia, Ivens Dias Branco Júnior. O segmento de alimentos saudáveis tem uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) estimada em 5,3% até 2025, acima da indústria alimentícia em geral (3,6%) e do mercado de indulgência (4,5%). A promissora parceria permitirá impulsionar ainda mais o crescimento das duas empresas.

Há mais de trinta anos no mercado de alimentação saudável, tanto no Brasil quanto no exterior, a Jasmine oferece produtos alinhados à filosofia de promover saúde e qualidade de vida com alimentos saudáveis e nutritivos, de sabor e qualidade diferenciados. Após passar por recente processo de rebranding, a empresa renovou sua logomarca e tagline para “Gosto de viver bem”. O processo revela uma estratégia ambiciosa: se manter próximo, relevante e conectado com o público durante o seu dia a dia, promovendo soluções práticas, saudáveis e verdadeiras para a rotina das pessoas.

Segundo o CEO da Jasmine Alimentos, Rodolfo Tornesi Lourenço, os valores e os propósitos da M. Dias Branco vão ao encontro dos princípios que norteiam a atuação da marca paranaense nestes 32 anos de história. “A fusão com a Nutrition et Santé foi muito bem-sucedida. Nestes oito anos, ampliamos nosso portfólio, realizamos consideráveis investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos, conquistamos maior market share de mercado e aumentamos nossa margem de lucro”, destaca.

O CEO da Nutrition & Santé, Luis Uribe, compartilha da mesma opinião. “Foi uma parceria de sucesso. Tanto que, após esses anos, colhemos frutos com a ampliação do escopo de atuação, lançamentos inovadores e aumento da distribuição”, ressalta.

Para Lourenço, passar a fazer parte da M. Dias Branco inaugura uma nova era na Jasmine Alimentos. “Estamos otimistas de que nessa nova etapa seremos capazes de ir além: suprir a demanda por alimentos saudáveis de qualidade premium e fortalecer a presença da marca em novas praças, com investimentos ainda maiores na área de produção e também no trade“, completa.

Histórico Jasmine Alimentos

Fundada em 1990, a Jasmine nasceu pelas mãos de Christophe Allain e sua esposa, Rosa, que começaram a dar os primeiros passos na empresa, quando ofereciam aos amigos alimentos macrobióticos, dos quais eram adeptos. Ao longo dos anos, o pequeno negócio se transformou numa das principais marcas do setor e o compromisso da empresa sempre se manteve irretocável: disseminar hábitos alimentares mais saudáveis, ampliando a conscientização do público para consumir produtos nutricionalmente ricos, com ingredientes naturais, certificação de origem, sem abrir mão do sabor.

Em 2014, a empresa foi comprada pela multinacional francesa Nutrition et Santé e, neste período, cresceu mais de 30% em market share. A Jasmine tem em sua linha de alimentos naturais, integrais e orgânicos, mais de 140 itens, sendo as principais categorias cookies integrais, granolas, pães sem glúten e outros cereais diversos voltados para consumidores com necessidades nutricionais especiais ou que buscam qualidade de vida.

Com uma fábrica de 15 mil metros quadrados, inaugurada em 2015, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, a Jasmine atinge mais de 26 mil pontos de venda por meio de força de venda direta e indireta, nas cinco regiões do Brasil. Cerca de 50% da receita da empresa hoje é proveniente de São Paulo e Região Sul. A planta industrial conta com equipamentos de última geração e segue um modelo de produção sustentável. Além disso, os produtos da marca possuem certificações importantes, como Orgânico Brasil e Vegan.

Agora, a Jasmine Alimentos passa a integrar o portfólio da M. Dias Branco, ao lado de marcas líderes em suas categorias, como Piraquê, Vitarella, Adria, Fortaleza e Isabela. O processo de venda foi assessorado pela Seneca Evercore e Tozzini Freire Advogados.

“Com a capilaridade nacional de distribuição da M. Dias Branco, a marca tem grande potencial de se desenvolver em outras regiões”, explica o vice-presidente de Investimentos e Controladoria da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio. O executivo destaca que, com os investimentos realizados nos últimos anos, a fábrica conta com uma reserva de capacidade que a habilita para uma nova rodada de crescimento. “É mais uma demonstração do grande potencial de desenvolvimento da marca e de seu portfólio de produtos”, completa.

O diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco, Fabio Cefaly, estima que o faturamento da Jasmine deve superar R$ 200 milhões em 2022. “Os produtos têm preços médios e margens atrativas e terão contribuição positiva no portfólio da M. Dias Branco”, finaliza.