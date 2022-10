O Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carrol Meneghel”, inaugurado em 27 de outubro de 2007, completa 15 anos com uma programação especial no próximo sábado (29), das 8h às 11h. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e terá música e serviços esportivos e de saúde. A entrada é gratuita.

“O Jardim Botânico está diretamente associado à saúde do americanense, pois contribui com o controle climático e para o equilíbrio emocional das pessoas, além de ser um dos principais pontos de realização de atividades físicas na cidade. Nossos músicos prepararam um repertório especial, com músicas suaves para receber muito bem quem for ao Jardim Botânico comemorar a data conosco”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A programação inclui uma tenda para atendimento ao público montada pela Unimed, com serviços como aferição de pressão e de Índice de Massa Corporal (IMC) com enfermeiros, orientações sobre exercícios com educadores físicos, orientações sobre alimentação saudável por uma equipe de nutricionistas e sobre atividades para idosos com a presença de profissionais especializados. Uma viatura do “Help-móvel” também ficará à disposição no local.

Haverá ainda atividades esportivas, com ‘spinning’, e orientações com a equipe da Academia VIP Gym. Equipes da Secretaria de Saúde de Americana e do Departamento de Água e Esgoto (DAE) estarão presentes com a divulgação de medidas para prevenção à dengue e no fornecimento de água gelada aos participantes.

O Jardim Botânico de Americana possui 8,5 mil mudas de espécies arbóreas nativas e exóticas em uma área de 100 mil m² e está localizado no entorno da nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. O espaço fica aberto diariamente das 6h às 20h. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº, Pq. Residencial Nardini.