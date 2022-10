A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, vai realizar dois novos leilões com cerca de 500 oportunidades, um no estado de São Paulo e outro em Minas Gerais. Os consumidores terão a oportunidade de adquirir diversos modelos nas sessões marcadas para sexta-feira (14), às 10h no pátio de Osasco (SP) e às 13h no pátio de Betim (MG).

Entre todas as oportunidades disponíveis no site da Copart, uma das categorias que mais chama atenção é a de veículos japoneses. Entre os sedãs, os consumidores poderão adquirir um Honda Civic 2011/2012 (Link), com tabela Fipe de 57.314,00 reais, um Honda City 2209/2010 (Link), com tabela Fipe de 43.305,00 reais ou mesmo um Toyota Corolla 2004 (Link), com tabela Fipe de 28.340,00 reais.

Já na seara dos hatchbacks, três automóveis Honda Fit estarão disponíveis: Honda Fit 2019/2020 (Link) com tabela Fipe de 91.204,00 reais, Honda Fit 2013/2014 (Link), com tabela Fipe de 56.194,00 reais e Honda Fit 2005 (Link), com tabela Fipe de 25.790,00 reais. Para completar a lista de marcas japonesas, também será disponibilizada uma perua Nissan Livina 2009/2010 (Link), com tabela Fipe de 35.044,00 reais.

Além disso, uma série de modelos importados estarão entre os lotes dos leilões. O Land Rover Range Rover Evoque 2015 (Link), com tabela Fipe de 151.874,00 reais e um Audi A4 2013/2014 (Link) , com tabela Fipe de 77.543,00 reais, estão entre os destaques. Há também importados de montadoras sul-coreanas, como um Hyundai Sonata 2011/2012 (Link), com tabela Fipe de 64.291,00 reais, e um Kia Mohave 2012/2013 (Link), com tabela Fipe de 125.984,00 reais.

Por fim, a categoria de picapes grandes, que faz muito sucesso entre os consumidores, também terá automóveis disponíveis. Uma Chevrolet S10 Cabine Dupla 2018/2019 (Link), com tabela Fipe de 207.474 reais e uma Ford Ranger CD 2010/2011 (Link), com tabela Fipe de 59.757,00 reais, são alguns exemplos.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas. Para mais informações, visite: Link.

Sobre a Copart

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada à organização de leilões extrajudiciais de veículos e mantem 20 pátios em todas as regiões do território nacional.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor cycle time (tempo de todo o processo desde a remoção do veículo, chegada no pátio da Copart e venda) e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, que são seguradoras, financeiras, bancos, empresas e locadoras, como para o consumidor final.

Recentemente, a empresa lançou uma plataforma inédita no mercado, o Venda Meu Carro, que possibilita ao proprietário comercializar qualquer tipo de veículo, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado em até uma semana, de forma ágil, totalmente online e sem grandes burocracias.