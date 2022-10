O tradicional Jantar do Empresário realizado pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está de volta. Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, o evento que marca oficialmente as comemorações do aniversário da ACIAS, que completou 53 anos no dia 17 de setembro, será realizado neste sábado, 22 de outubro, no San Ville Hall.

O Jantar do Empresário é um dos eventos mais tradicionais do calendário business da cidade. E este ano a expectativa pelo evento está ainda maior. “O Jantar do Empresário é sempre um momento de celebração, de festa e de homenagem aos empreendedores da cidade. Depois de dois anos suspenso por causa da pandemia, o jantar será ainda mais especial. Nada melhor que uma bela confraternização para renovar as esperanças”, comenta Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS.

E para garantir uma festa impecável, nos bastidores a equipe da ACIAS trabalha incansavelmente para que tudo saia conforme o planejado. O Jantar do Empresário também conta com parceiros de ponta e que já estiveram em outras edições do evento. O buffet será assinado pelo chef Fazan, do Fazan Buffet, uma das referências gastronômicas da região. A decoração do evento será realizada pela experiente Carla Magalhães. A animação do evento ficará por conta da Banda Palooza. Já o serviço de bar ficará por conta do Medison’s Bartenders.

Este ano, a expectativa é reunir cerca de 300 pessoas, entre empresários, comerciantes, prestadores de serviços, autoridades, diretores da ACIAS e convidados. A maioria dos convites já foi vendida, mas ainda há alguns lugares disponíveis. Felipe Verza lembra que apesar do nome, o evento é aberto a todos os interessados. “É uma noite de celebração, que vai reunir empreendedores, profissionais e personalidades que acreditam e trabalham pelo desenvolvimento de Sumaré. Podemos dizer também que o Jantar do Empresário é uma grande festa de networking porque aproxima pessoas de diferentes segmentos econômicos”, comenta o presidente da ACIAS.

Serviço:

Jantar do Empresário

Quando: 22 de outubro.

Horário: a partir das 19h.

Onde: San Ville Hall, Rua Ângelo Ôngaro, 1483, Jardim Residencial Ravagnani, Sumaré.

Convites e informações: WhatsApp (19) 98737-1998 ou e-mail [email protected]