Figura conhecida do meio político de Americana e que esteve no time da vereadora Nathália Camargo, Jaime Oliveira mudou de ‘gabinete’ e foi agora para o time do vereador Dr Daniel (PDT). Quem saiu do time de Dr Daniel foi o assessor Marcelo Masoca, da região da Praia Azul.

Masoca teve um entrevero com o vereador Tiago Brochi (PSDB) no começo do ano e chegou a ser ameaçado de demissão pela Mesa Diretora (TB é membro e Dr Daniel não). Depois de ter um ano conturbado, Dr Daniel se encaminha para a estabilidade, apesar de seguir trocando a assessoria.