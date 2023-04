Jade Picon fica na Globo depois de Travessia?

Jade Picon coleciona uma série de críticas por sua atuação

na novela “Travessia”, que marca sua estreia como atriz, e até chegou a ser associada ao pífio desempenho da trama das nove na medição do Ibope. Defendida desde antes da estreia por Gloria Perez, autora da novela, e seus colegas de elenco, Jade está perto de passar por uma grande reviravolta em sua carreira como atriz.

Se antes, já era certo que a influencer e ex-BBB não teria seu contrato renovado, agora a história pode ganhar novos contornos. Segundo o colunista Flavio Ricco, do portal R7, a Globo mostrou interesse em manter Jade Picon em seu quadro de funcionários.

Por ora, a intérprete da Chiara da novela das nove só tem contrato para atuar nessa história. Porém, a emissora carioca acenou que deseja contar com ela, Jade, em futuras produções. Não fica claro que a ex-BBB pode atuar em uma outra novela ou série, ou ser escalada para uma produção da Globoplay.

Globo demite âncoras, repórteres e mais jornalistas

Enquanto Jade pode assinar um novo contrato com a emissora do Jardim Botânico, uma série de profissionais foi desligada esta semana. Tanto aqueles que estão atrás como diante das câmeras. Apresentadora eventual do “Jornal Nacional” Giuliana Morrone fez um desabafo sincerão e deixou uma promessa aos seguidores após a demissão.

Fábio William e Fabio Turci, que também comandavam telejornais locais ou se revezavam em bancadas de noticiários nacionais, foram outros nomes desligados. A eles se juntam Fernanda Gentil, Cleber Machado (que está narrando as finais do Campeonato Paulista pela Record TV) e Gabriela Duarte entre outros.

Eliana recebe um dos maiores virais do momento

É Domingo de Páscoa e o “Programa Eliana” celebra a data trazendo uma história emocionante ao telespectador. Neste final de semana, 09 de abril, a apresentadora conhece a pequena Esther, uma menina de fé que viralizou cantando ao lado de duas amigas. Dona de uma voz poderosa, ela virá ao palco para um “Dia de Sorte”, além de ser surpreendida com a presença de sua cantora gospel favorita, Bruna Karla.

Tem ainda mais um “Famosos da Internet” com atrações que estouraram nas redes sociais. Eliana recebe Xurrasco, responsável pelos maiores virais do momento, que estará no palco, assim como uma atração internacional, o alemão Noel Robinson, conhecido por Noel Goes Crazy, que já foi visto mais de 10 bilhões de vezes. Deixando tudo ainda mais animado, o júri será composto pelos influenciadores PKLlipe, Duda Reis, Fausto Carvalho, o jornalista Fofoquito, além da querida Narcisa.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento