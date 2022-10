Travessia, nova novela da TV Globo (@tvglobo), estreou nesta segunda, 10, movimentando as conversas no Twitter. Segundo levantamento da plataforma, Jade Picon (@jadepicon) – em seu primeiro trabalho como atriz – foi a artista do elenco mais citada durante o episódio inicial do folhetim de Gloria Perez (@gloriafperez), autora que, inclusive, aparece logo em seguida da influenciadora como um dos nomes mais recorrentes nas conversas sobre Travessia.

Em terceiro lugar entre os perfis mais marcados em Tweets, aparece Giovanna Antonelli (@gio_antonelli), que protagoniza pela segunda vez a Delegada Helô, personagem de Salve Jorge, novela de 2012 da mesma autora. O público no Twitter estava ansioso pelo retorno da personagem e a hashtag #vemdelegada ficou entre as cinco mais mencionadas nas conversas durante o capítulo de estreia. #Travessia liderou o ranking. Os emojis mais utilizados foram ✨, 😍 e 🗣.

