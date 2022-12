Candidata a vereadora mais votada da chapa de vereadores do PSDB em 2020, a ativista do emprego Jacira Chávare disse que apoia o suplente Renan de Angelo no pedido que fez para a perda da cadeira por parte do vereador Tiago Brochi por infidelidade partidária. Ela teve 889 votos em 2020 e é a terceira suplente.

Para Jacira, o pedido de Renan tem fundamento por conta de ter havido uma reunião em acordo que não consultou os suplentes ou demais interessados do PSDB. Renan entrou na Justiça essa semana com o pedido de perda de cadeira por parte de Brochi.

Jacira tem um projeto social há 7 anos em Americana e região, ajudando as pessoas conseguirem um emprego, o projeto “Emprego já”- Grupo de vagas da Jacira Chavare.