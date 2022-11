Presente no mercado brasileiro desde 2011, quando estreou no país rompendo paradigmas – eram os carros “completões” com excelente custo/benefício –, a JAC Motors foi disruptiva ao anunciar, em 2019, que comercializaria uma linha de quatro modelos 100% elétricos no país. Após a venda de mais de 2 mil unidades totalmente livres de emissões nesse período, entre automóveis de passageiros, picapes, vans e caminhões, a JAC Motors inova uma vez mais.

A partir de agora, a JAC Motors é a primeira (e única) marca a oferecer somente veículos 100% elétricos no país, abrindo mão de modelos movidos por motores a combustão.

“Sempre dissemos que a mobilidade elétrica não era somente um argumento de marketing da JAC Motors e que estávamos levando a sério esse novo business. Acreditamos nisso e por aqui resolvemos descontinuar os últimos modelos a combustão para ter foco absoluto em veículos 100% elétricos”, explica Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil. “Nossa família de produtos 100% elétricos hoje, é de 15 veículos. E vai aumentar em 2023”. Hoje são 4 automóveis de passeio, 1 picape, 4 vans e 6 caminhões.

Automóveis, todos 100% elétricos

· JAC E-JS1, automóvel com menor custo por km rodado do Brasil e autonomia de 302 km;

· JAC E-JS1 EXT, versão aventureira do E-JS1;

· JAC E-JS4, SUV de porte médio com 420 km de autonomia;

· JAC E-J7, sedã premium que custa mais barato que os concorrentes a gasolina e tem autonomia de 402 km;

Todos os carros de passeio da JAC Motors estão disponíveis à pronta entrega na rede autorizada da marca em todo o país.

Veículos Comerciais, todos 100% elétricos

· JAC E-JP 8, picape cabine dupla com 800 kg de carga útil e 300 km de autonomia;

· JAC E-JV 5,5, furgão de carga com 5,5 m3 de capacidade e 300 km de autonomia;

· JAC iEV750V, furgão de carga com 12 m3 de capacidade e 235 km de autonomia;

· JAC E-JV 7L, van de passageiros com 7 lugares e 300 km de autonomia;

· JAC iEV750 Vip, van de passageiros com 14 lugares e 235 km de autonomia;

· JAC iEV 1200T, caminhão urbano com PBT de 7,5 ton e 200 km de autonomia;

· JAC iEV 1200T Plus, caminhão urbano com PBT de 8,5 ton e 200 km de autonomia;

· JAC E-JT 9,5, caminhão urbano com PBT de 9,5 ton e 200 km de autonomia;

· JAC E-JT 12,5, caminhão médio com 12,5 ton de PBT, com autonomia entre 160 km e 250 km, dependendo da carga útil;

· JAC E-JT 18,0, caminhão semi-pesado com 18 ton de PBT, com autonomia entre 350 km e 650 km, dependendo da carga útil;

· JAC E-JT 18,0 com 3º eixo: PBT de 26 ton, com autonomia entre 200 km e 400 km, dependendo da carga útil.

Toda a linha de comerciais leves da JAC Motors (vans e caminhões) também são disponíveis a pronta-entrega, exceção feita ao E-JT 12,5 (4 meses para entrega) e E-JT 18,0 (5 meses).

Mercado é incipiente, mas JAC tem presença marcante

Representando somente 0,3% do mercado total de carros de passeio no país, os automóveis 100% elétricos foram responsáveis por 5.850 unidades emplacadas de janeiro a outubro deste ano. Vice-líder nas vendas de carros de passeio 100% elétricos, a JAC Motors emplacou 792 unidades nos primeiros dez meses do ano.

Já entre os caminhões, a JAC Motors é líder disparada desse mercado de veículos 100% elétricos. “Conquistamos essa liderança praticamente com dois produtos, que são o iEV1200T com 7,5 e 8,5 ton de PBT. Mas nossa família de caminhões 100% elétricos passa a atuar, agora, em segmentos novos, o que nos garante ótimas perspectivas para 2023”, comenta Habib, referindo-se à linha de modelos agora composta por versões com PBT de 7,5 ton, 8,5 ton, 9,5 ton, 12,5 ton, 18,0 ton e 26,0 ton, todos 100% elétricos.

A marca ainda prevê um reforço no estoque de peças para os modelos a combustão da frota nacional. De acordo com o presidente da empresa, o índice de atendimento em até 24 horas da Central de Peças, localizada na zona sul de São Paulo, aos pedidos realizados pela rede autorizada de todo o país já é ótimo: 95%. “Vamos garantir que esse percentual se mantenha e até seja ampliado, buscando sempre uma logística mais eficiente no fornecimento das peças de reposição e garantindo treinamento permanente às equipes de pós-venda. O cliente dos modelos a combustão será atendido com o mesmo esmero de sempre”, promete.