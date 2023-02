JAC lança novo compacto 100% elétrico

Mercado de carros de passeio 100% elétricos

no Brasil emplacou 7.230 unidades em 2022. A JAC foi vice-líder, com 894 unidades (12,4% de share);

ü Novo modelo 100% elétrico da JAC Motors quer ampliar essa fatia de vendas em 2023. Modelo possui forte apelo para clientes corporativos que queiram investir em políticas de ESG;

ü Veículo 100% elétrico da JAC Motors é imediatamente vantajoso no custo por km rodado para rotas diárias a partir de 120 km;

ü JAC E-JS1 City Cargo é capaz de transportar até 1.200 litros de volume de carga ou 400 kg e tem destinação ideal para laboratórios, frota de serviços para empresas que prestam atendimento públicos como telefonia e energia, além de entregas de encomendas e outras aplicações urbanas;

ü Família E-JS1 agora é composta por três versões: JAC E-JS1, modelo 100% elétrico mais acessível do Brasil, JAC E-JS1 EXT, que é a versão aventureira, e JAC E-JS1 City Cargo;

ü Destinado ao uso urbano, modelo 100% elétrico foi transformado pela Engenharia da JAC Motors Brasil.

Celebrando os ótimos resultados de 2022, quando foi a segunda marca que mais vendeu veículos 100% elétricos no Brasil, com 894 unidades emplacadas (share de 12,4%), em um mercado total de 7.230 unidades, a JAC Motors anuncia que vai ampliar a família de seu modelo 100% elétrico mais vendido do país, com o objetivo de aumentar sua participação de mercado em 2023. A chegada do JAC E-JS1 City Cargo, versão “furgoneta” do E-JS1, é plenamente adaptado ao transporte de pequenas cargas para entregas urbanas.

Sem qualquer concorrente nessa faixa de preços e com esse porte, o JAC E-JS1 City Cargo nasce como uma solução oportuna para diversas empresas que pretendam realizar ações efetivas em suas políticas de ESG. “Há diversos clientes potenciais para este veículo”, antecipa Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil. “Qualquer empresa que queira investir em uma imagem de sustentabilidade, aderindo às boas práticas de ESG, vai se interessar pelo E-JS1 City Cargo”.

Habib refere-se a laboratórios de exames clínicos que realizam as coletas a domicílio, por exemplo. Ou frotas contratadas para atendimento de serviços públicos, como empresas de energia elétrica – você só necessita de um técnico e mais algumas poucas ferramentas –, bem como de telefonia ou saneamento. E isso sem contar o aclamado “last mile” (última milha, em tradução literal, que é aquele nicho de veículos que retiram mercadorias dos centros de distribuição e as entregam nas casas/nos comércio dos clientes).

“Além da questão do ESG, esse carro possui custo por km rodado até 6 vezes menor do que um similar com motor a combustão, quando comparadas as despesas com energia elétrica versus etanol ou gasolina, além de simplificar as tarefas do gestor de frotas. Isto é: se você rodar 120 km diários, ou mais, a vantagem de adquiri-lo é imediata, pois o custo extra do veículo se dissipa na economia com despesas de combustível”, lembra o executivo. A JAC enxerga potencial para comercializar até 500 unidades anuais dessa versão para carga.

Como nasceu o JAC E-JS1 City Cargo

Concebido a partir do JAC E-JS1, a versão City Cargo foi desenvolvida a partir de um trabalho meticuloso da Engenharia da JAC Motors Brasil. “Basicamente nós eliminamos os materiais de acabamento atrás dos bancos dianteiros, retiramos o banco traseiro e criamos um furgão, compondo um volume de 1.200 litros de capacidade de carga”, explica Habib. A carga útil de 400 kg permanece a mesma do E-JS1.

O detalhe é que o acesso continua muito fácil, pois as portas traseiras e a tampa do porta-malas permaneceram funcionais. Ou seja, você se conecta à área de carga com tremenda facilidade. O modelo recebeu um novo assoalho revestido e uma grade repleta de filetes especialmente concebida para isolar a área de carga dos bancos dianteiros.

Veja como ficou a família do JAC E-JS1:

· JAC E-JS1, automóvel 100% elétrico mais barato do Brasil: R$ 145.900;

· JAC E-JS1 City Cargo: R$ 159.900.

· JAC E-JS1 EXT, versão aventureira do E-JS1: R$ 164.900;

Com esse lançamento, a família 100% elétrica da JAC Motors passa a contar com 16 modelos. São 4 automóveis de passeio, 1 picape, 5 vans e 6 caminhões (PBT´s de 7,5, 8,5, 9,5, 12,5, 18 e 24 ton).

· JAC E-JS1, automóvel com menor custo por km rodado do Brasil;

· JAC E-JS1 EXT, versão aventureira do E-JS1;

· JAC E-JS4, SUV de porte médio com 420 km de autonomia;

· JAC E-J7, sedã premium que custa mais barato que os concorrentes a gasolina;

· JAC E-JP 8, picape cabine dupla com 840 kg de carga útil;

· JAC E-JS1 City Cargo, furgoneta com 1,2 m3 de capacidade;

· JAC E-JV 5,5, furgão de carga com 5,5 m3 de capacidade;

· JAC iEV750V, furgão de carga com 12 m3 de capacidade;

· JAC E-JV 7L, van de passageiros com 7 lugares;

· JAC iEV750 Vip, van de passageiros com 14 lugares;

· JAC iEV 1200T, caminhão urbano com PBT de 7,5 ton;

· JAC iEV 1200T Plus, caminhão urbano com PBT de 8,5 ton;

· JAC E-JT 9,5, caminhão urbano com versão de PBT para 9,5 ton;

· JAC E-JT 12,5, caminhão médio com 12,5 ton de PBT;

· JAC E-JT 18,0, caminhão semi-pesado com 18 ton de PBT

· JAC E-JT 18,0 com 3º eixo: PBT de 24 ton.

