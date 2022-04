A cantora Iza brilhou como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. A cantora apostou em um look dourado para o desfile. Ela escolheu um look dourado assinado pela estilista Michelly Xis para desfilar como rainha de bateria na Imperatriz Leopoldinense pelos desfiles do Grupo Especial nesta sexta-feira (22) e roubou a cena na Marquês de Sapucaí.

Em meio a notícias de gravidez (que ela afirma ser boato e credita a um possível ganho de peso), a cantora elegeu uma fantasia supercavada, deixando a barriga à mostra. “Estou muito feliz em poder voltar… finalmente!”, disse a cantora minutos antes de entrar na Avenida. Iza veio no setor que fala da brasilidade na obra de Arlindo Rodrigues, carnavalesco homenageado no enredo da escola.

Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira combinou transparência poderosa com vermelho em sua fantasia. Ela também revelou como Diogo Nogueira reagiu à fantasia: ‘Falou ‘tá linda, vai lá e brilha”. Ela atraiu os holofotes ao desfilar como Rainha de Bateria da Grande Rio com uma fantasia marcada pela transparência e pelo vermelho. A atriz passou pela Marquês de Sapucaí acompanhada pelo namorado, Diogo Nogueira – que quebrou uma tradição na folia para prestigiar a amada – e também revelou como ele reagiu à produção.

“Falou ‘tá linda, vai lá e brilha'”, disse a artista ao jornal “O Globo”, que teve dificuldade para conciliar as agendas com o sambista neste Carnaval. A produção de Paolla Oliveira é assinada por Michelly X e foi pensada para valorizar o gingado dela. “Eu quis uma fantasia mais leve, que me deixasse mais livre na avenida pra poder sambar melhor, poder desenvolver mais”, disse.