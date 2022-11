“Instituto de Zootecnia de Portas Abertas” nos dias 18 e 19 de novembro. Além do IZ, dez unidades de pesquisa científica, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), literalmente, abrirão suas portas para receber estudantes de escolas públicas e particulares e a sociedade em geral para uma troca de experiências entre os pesquisadores dos Institutos e a população de sete diferentes cidades paulistas. Com diversas atividades, os espaços estarão abertos das 9 às 17 horas nos dois dias. O IZ sediado em Nova Odessa (SP), receberá no dia 18 as escolas já credenciadas, e no dia 19 haverá atrações para toda população.

O evento tem por meta promover a interação e geração de conhecimentos à sociedade, ao apresentar os trabalhos desenvolvidos em um órgão de pesquisa científica, permitindo a percepção pública sobre a importância da pesquisa e das tecnologias geradas, que estão inseridas principalmente nos produtos alimentícios que chegam à mesa do consumidor.

“O Instituto de Zootecnia abre suas portas para a sociedade de Nova Odessa com o objetivo de se integrar ainda mais com a comunidade, mostrando o que realmente a instituição realiza em pesquisa, inovação e difusão de tecnologias”, diz o diretor geral do IZ Enilson Ribeiro. “A ação tem, também, o propósito de incentivar as crianças a despertarem o interesse pelo conhecimento da produção de alimentos”.

Segundo o diretor, serão apresentados os benefícios das pesquisas em pecuária para a sociedade, o meio ambiente e o bem-estar animal. O evento, também, irá promover mais um local de diversão e descontração no município e “pretendemos tornar o evento uma rotina no Instituto”. “Vale salientar que tudo isso foi facilitado pelo grande empenho que estamos tendo da parceira prefeitura de Nova Odessa”, destaca Enilson.

São parceiros do evento “Portas Abertas IZ”, as marcas Shefa, Jussara e Letti, a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos, a Secretaria de Cultura e Turismo de Nova Odessa, a Secretaria da Educação de Nova Odessa, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (Coden Ambiental), a Guarda Municipal de Nova Odessa e a Polícia Militar.

O primeiro dia da ação, sexta-feira, 18, será focado na visitação de escolas, visando apresentar aos alunos como é realizado o trabalho de pesquisa e como as tecnologias estão voltadas ao desenvolvimento do agronegócio paulista. No sábado, 19, o IZ estará de portas abertas para que estudantes e a população conheçam a estrutura, visitando as instalações. Haverá sorteio de brindes, food trucks, apresentação musical, mini-fazendinha e passeio de “Trenzinho”, na via principal do IZ.

Nos dois dias, o IZ oferecerá uma série de atividades ao ar livre, como visitas ao Sistema Aquapec, que integra piscicultura de recirculação e aquaponia à pecuária em sistemas de ILPF, e ao Laboratório Móvel de Análise da Qualidade do Leite. Além de duas áreas importantes de pesquisa, como a Vitrine tecnológica de Aves e Ovos e o Setor de Ovinocultura. A biblioteca do local também estará aberta com atividades.

Sempre promovendo o avanço científico e tecnológico para uma maior produtividade e qualidade das cadeias produtivas da carne, do leite e seus derivados, o IZ de certa forma chega até sua mesa [consumidor]. Seja no café da manhã (no leite quentinho, no queijo e iogurte fresquinhos, no ovo mexido), no almoço ou jantar (com aquele bife saboroso, no bolinho de carne, na omelete, no ovo estalado), ou naquele churrasquinho no fim de semana. Na sua alimentação diária!!!

Todos os projetos de pesquisa do Instituto mantêm seu compromisso com a Sustentabilidade e Inovação na Produção Animal. E o IZ ainda é um relevante parceiro à preservação do meio ambiente em todas as suas Unidades de Pesquisa pelo Estado de São Paulo. Em Nova Odessa, onde está sua sede, o Instituto contribui para a qualidade de vida da população, da conhecida “Paraíso do Verde”, possuindo grande território de áreas verdes com jardins arborizados, florestas plantadas, assim como preserva as matas nativas, nascentes e diversas lagoas.

Em São Paulo, além do Instituto de Zootecnia, participarão da ação, o Instituto de Economia Agrícola (IEA), o Instituto de Pesca (IP) e o Instituto Biológico (IB). Em Campinas, serão duas unidades: o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e o Instituto Agronômico (IAC). Fechando a lista estão as unidades da APTA Regional de Pariquera-Açu, de Itapetininga e de Assis, além do Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do IAC, em Votuporanga.

Para a ação, as unidades prepararam estações que destacam os estudos e as tecnologias desenvolvidas por cada uma delas e que fazem parte do dia a dia da população. “Temos diversos trabalhos relevantes que saíram de pesquisas desenvolvidas por nossos cientistas para a agricultura e criação animal. Será uma experiência muito importante para todos nós, tendo em vista que teremos a oportunidade de mostrar nossas tecnologias para o público que está ao nosso redor”, completa Tutui.

Atrações “Portas Abertas IZ”

Sistema Aquapec – Integração de piscicultura e pecuária

O IZ disponibiliza ao setor produtivo o primeiro sistema de produção animal que integra piscicultura de recirculação e aquaponia à pecuária em sistemas de ILPF, proporcionando a utilização dos resíduos da piscicultura intensiva na produção de grãos e forragens para a alimentação animal, otimizando o uso da água e fertilizantes convencionais, minimizando os impactos ambientais.

Maquete: Estação de Tratamento e Valoração De Efluentes

O IZ tem pesquisas avançadas e de precisão direcionadas à eficiência alimentar dos suínos, para diminuir o custo de produção de forma direta e indireta de forma viável a pequenos, médios e grandes produtores. O sistema reduz o impacto da atividade no meio ambiente, transformando o passivo ambiental em ativo financeiro aos produtores rurais. Em parceria com a empresa JL Tecnologia Ambiental (JLTec), o IZ desenvolve tecnologia inédita para tratamento de efluentes da suinocultura. O Sistema gera coprodutos como biogás, compostos orgânicos e biofertilizantes (lodo) e recupera água.

Laboratório Móvel da Qualidade do Leite

Com dois Laboratórios para pesquisas e prestação de serviços na área de produção leiteira – de Genética e Biotecnologia e de Análise de Qualidade do Leite. Ainda possui um laboratório de qualidade itinerante para expandir a abrangência das pesquisas ao produtor e prestar o serviço no local.

Laboratório de Qualidade do Leite oferece o serviço de análise da qualidade do leite, com tecnologias geradas pelas pesquisas do IZ, ajudando o produtor a produzir em maior quantidade. O Laboratório móvel do IZ percorre propriedades leiteiras, em todo o estado de São Paulo, para treinamento dos produtores rurais e análises de qualidade e sustentabilidade de produção leiteira

O Laboratório de Genética e Biotecnologia utiliza as técnicas de Biologia Molecular, que possibilitam identificar adulterações como detectar e quantificar a presença de leite A1 em produtos lácteos comerciais A2, assim como, a detecção de leite bovino em produtos lácteos de bubalinos, caprinos e ovinos.

Espaço Feira científica

No saguão da biblioteca as ações do IZ serão em formato de feira científica. Cada Centro e Núcleo do IZ abordaram suas pesquisas mostrando como chegam à mesa da população ou ajudam no desenvolvimento da ciência e tecnologia.

Serão nove estandes relacionados aos Centros de Pesquisas de Bovinos de Corte, de Bovinos Leiteiros, de Genética e Biotecnologia, de Pastagens e Alimentação Animal, de Zootecnia Diversificada, Núcleos Regionais de Pesquisas de Tanquinho, de Registro, de Ribeirão Preto, e de São José do Rio Preto.

Será uma dinâmica rápida com grupo de alunos. A ideia é mostrar como o animal transforma a alimentação recebida em produtos alimentícios, como leite de vaca, búfala, ovelha e carne de boi, búfalo, carneiro, suínos e frango, e os ovos.