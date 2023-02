Ivete Sangalo. A voz do Waze para o Carnaval

Hoje tem festa no Waze, pode vir, pode chegar! Para celebrar o Carnaval, a festa mais popular do Brasil, o Waze convidou a cantora

Ivete Sangalo para ser a nova voz do aplicativo.

Além de ser uma das cantoras mais amadas do país, Ivete também é apresentadora, compositora, empresária e arrasta multidões para seus shows e blocos durante o Carnaval. É a dona de diversos hits carnavalescos históricos como “Eva”, “Arerê”, “Festa”, “Sorte Grande” e “Mundo Vai”, além dos mais recentes “Cria da Ivete”, “Só Love na Cabeça” e outras canções do seu projeto de Carnaval, “Chega Mais”.

“Após dois anos sem a tradicional folia nas ruas, é com alegria que podemos festejar essa data novamente. Para guiar os motoristas do Waze neste grande momento de festa, não teria pessoa melhor do que um dos maiores símbolos do Carnaval, a incrível e talentosa Ivete Sangalo”, comenta Heloisa Pinho, Country Manager do Waze no Brasil.

Além da experiência com a voz da cantora na direção, os motoristas também podem entrar no clima de Carnaval usando o Trio Elétrico como carro oficial no aplicativo e utilizar um dos três ícones disponíveis que celebram a história e tradição do Carnaval: Arlequina, Columbina e o Pierrot. A experiência ficará disponível até o dia 12 de março.

“Finalmente poderemos comemorar o Carnaval como ele deve ser celebrado. Estou muito feliz de estar de volta com meu bloco e ser a nova voz do Waze durante o Carnaval, contribuindo para que a experiência dessa festa que eu amo tanto seja aproveitada até dentro de um carro. Eu comando meu trio elétrico cantando, e agora todos também podem dirigir junto comigo onde estiverem”, afirma Ivete.

Como ativar o Modo Carnaval no Waze

Para ativar a experiência, basta tocar em “Meu Waze” e depois clicar no banner “Dirija com a Ivete” para cair na estrada com a rainha do Carnaval. O usuário também pode mudar individualmente os recursos:

Para alterar a voz, deve ir em Configurações > Voz e Som > Voz Waze.

Para mudar para o carro, deve ir em Configurações > Exibição do mapa > Ícone do Veículo.

Para trocar o Humor, deve ir no seu perfil clicando no nome de usuário e na opção Humor.

Parcerias com as cidades

Por meio do programa Waze for Cities, o Waze firmou mais uma vez parceria com as principais cidades que recebem o Carnaval de rua; São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro em parceria com a CET e com o COR-RJ, equipes de editores de mapa voluntários do Waze estarão alocadas dentro dos centros de gerenciamento de trânsito para garantir que todas as alterações sejam incluídas no app com ainda mais agilidade, em tempo real. E para que a experiência na direção seja ainda melhor para os usuários que preferem fugir da bagunça durante os dias de folia, o Waze sinalizará no aplicativo em tempo real, fechamento de ruas e desvios em áreas de saída dos blocos e trios elétricos. Já para quem prefere aproveitar a festa, poderá encontrar no app as melhores rotas para chegar até o local de destino, programando a melhor hora para sair.

Criadora de Conteúdo, Raquel Borba arrasa com corpo escultural

A atriz Raquel Borba vem arrasando com seus corpo escultural e suas curvas espetaculares nas redes sociais, pois a beldade vem se destacando como criadora de conteúdo adulto para as plataformas OnlyFans e Privacy.

Além da produção de conteúdo, Raquel também atua como Estudante de Medicina Veterinária, modelo, além de participar de vários concursos de beleza, onde possui o título de Musa do Brasil, Miss Bumbum Rio de Janeiro e Musa Destaque pela escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi. Além disso, ela está concorrendo como candidata à Musa do Bahia pelo Musa do Brasileirão 2023 e pelo concurso Mais Belo Bumbum do Brasil representando o estado da Bahia de Ivete Sangalo.