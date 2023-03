Ivete Sangalo revela traição durante programa de TV

Casada há 14 anos com o nutricionista Daniel Cady, pai de seus três filhos, Marcelo, Marina e Helena. No entanto, antes de engatar um relacionamento estável, a cantora viveu poucas e boas. Durante o episódio do “The Masked Singer” exibido neste domingo (26), a musa, que brilhou no Carnaval de Salvador deste ano, fez uma revelação a respeito de uma traição antiga. A confissão aconteceu após a revelação da identidade do trio “Os Suculentos”, formado por Sylvinho Blau Blau, Patrícia Marx e Rosana. A baiana, então, contou uma história que aconteceu na adolescência durante um show da intérprete de “O Amor e o Poder”. “Rosana, mulher, deixa eu te contar um babado. Fui para um show seu em Feira de Santana. Eu tinha um namoradinho e peguei ele com outra no seu show. Eu juro por Deus. E foi na hora que você estava cantando ‘Como Uma Deusa’ [nome popular do hit ‘O Amor e o Poder’]”, relatou Ivete. Apesar da situação desconcertante, Ivete, que coleciona momentos ousados e memoráveis na carreira, não se deixou abalar. “Eu já era uma mulher empoderada, uma adolescente empoderada, e falei: ‘Vou perder tempo com isso? Eu vou é curtir Rosana’“, brincou. Carnaval. Carlinhos Brown abre com Exu e xingos a Sérgio Moro MARIDO NÃO USA ALIANÇA Durante entrevista para o programa “The Noite”, exibido pelo SBT, Daniel foi questionado pelo apresentador Danilo Gentili sobre o motivo de não utilizar aliança. O nutricionista respondeu na lata que não gosta de usar acessórios. A escolha do rapaz chegou até a render burburinhos sobre uma separação. Daniel contou que já chegou a perder a aliança. “Eu gosto de pescar, tava tratando o peixe no barco, cheguei em casa, cadê a p*rra da aliança?”, relatou. Depois de perder a joia pela segunda vez, ele resolveu conversar com a esposa sobre abrir mão do adereço. “Aí eu falei: ‘Esse negócio de aliança, não dá’. Ela disse: ‘Tudo bem’“. garantiu. Atualmente, o nutricionista carrega a terceira aliança na carteira.

Ex-BBB faz curso com expert em implantes capilares

Os transplantes capilares nunca estiveram tão em alta no Brasil. A devolução da autoestima em homens e mulheres através da técnica FUE é um assunto que a cirurgiã plástica Cintia Carvalho domina muito bem, já há 7 anos praticando essa técnica com maestria. De olho nesse mercado, a ex-BBB Laís Caldas procurou a doutora Cintia para iniciar um estágio. “Estou muito feliz em poder passar um pouco do meu conhecimento para a Dra. Laís. Tenho certeza de que ela vai ser muito feliz nesta área”, diz Cintia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC).

“As vantagens do transplante capilar são o que me motiva a fazer a cirurgia, ela rejuvenesce e molda o rosto, eleva a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes! A queda de cabelo em qualquer lugar do corpo, principalmente a calvície, em homens e mulheres, pode fazer com que o paciente desenvolva depressão, ansiedade e outros danos emocionais. Homens relatam que se sentem menos confiantes com a perda de cabelo e mulheres afirmam que um cabelo bonito é uma condição determinante para que elas se sintam bem com elas mesmas!”, comenta Laís.

“Entrei em contato com a Dra. Cintia Carvalho, uma excelente profissional, renomada, muito conhecida e bem falada no meio capilar, para eu fazer o meu curso de transplante capilar, pois eu sempre priorizo cursos com elevada qualidade técnica, aliada às suas modernas instalações, ao carinho e cuidado com os pacientes e aos resultados impecáveis dos procedimentos. Então, vamos juntas, que tenho certeza que será um sucesso!”, ressalta Laís, animada.