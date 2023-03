Ivete Sangalo faz show em Campinas

Ivete Sangalo comanda sunset em Campinas no mês de abril

O show mais aguardado do ano, em Campinas, já tem data para acontecer. Dia 29 de abril, Ivete Sangalo chega na Fazenda Santa Margarida para comandar a “Sunset Sta. Margarida” – a primeira deste ano. Os portões abrem às 16h. A realização é do Vidotti Eventos. A festa, que é sucesso e conhecida em toda a região, já teve apresentações de artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Área VIP, Open Bar & Open Food e Camarote. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Byma https://x.byma.com.br/event/6409df86729c17000e4a22d4, no Vidottinho Cambuí, Vidottinho Barão Geraldo ou na bilheteria do local.

IVETE SANGALO

A música toca e os acordes são conhecidos. A melodia envolve e, com certeza, começa a vontade de dançar. A voz marcante só faz confirmar o que já se sabia desde o início: é uma música de Ivete Sangalo. Com mais de 25 anos de carreira, muita coisa aconteceu nesse período, tornando-a uma das celebridades mais marcantes do Brasil.

Ao longo da sua trajetória totaliza mais de 300 canções (sem contar as participações especiais). Já vendeu mais de 18 milhões de cópias, e recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e Shorty Awards e realizou uma média de 10 shows por mês (eleitos em 2015, 2016 e 2017 como “Melhor Show”, no Prêmio Jovem Brasileiro).

Uma pesquisa da GFK, empresa que atua com pesquisa de mercado, em parceria com a AirStripe e Controle da Concorrência, apontou que 75% dos entrevistados veem Ivete como “no auge da carreira” ou em “total ascensão”. Uma pesquisa da revista “Seleções” em parceria com Datafolha coloca Ivete como a cantora mais confiável do país por três anos seguidos (2017, 2018 e 2019) segundo os leitores, e em votação no site da BillBoard Brasil, ela foi eleita pelo público como a artista mais completa do Brasil.

Ivete passeia por diversos gêneros artísticos. Esteve no comando de programas de televisão como Estação Globo e Superbonita, além de ter sido jurada do programa SuperStar, técnica do The Voice Kids e do The Voice Brasil.

Como atriz, tem no currículo a participação em filmes, novelas (Gabriela) e participações em seriados (Brasileiras e Brava Gente). Além disso, realizou a dublagem de uma das personagens do filme Aviões, da Disney e é a dubladora da Smurf-Magnólia, no filme Os Smurfs e A Vila Perdida. A baiana foi escolhida também para dar a voz à trilha de abertura da animação “Ducktales – Os caçadores de aventuras”, do Disney Channel. Além da versão em português, Ivete gravou também uma versão em espanhol para a América Latina. Mai recentemente, ainda participou e ganhou sua personagem no desenho animado Mundo Bita.

São facetas dessa baiana que ama a música e estar perto da sua legião de fãs conquistados ao longo da sua carreira. Ao todo, são mais de 300 fã-clubes registrados, o site oficial da artista recebe cerca de 350 mil visitas mensais, e suas redes sociais somam mais de 55 milhões de seguidores. Sempre presente e atuante, a cantora utiliza a ferramenta para se manter cada vez mais próxima dos seus fãs.

Música: “Ainda lembro da primeira vez que entrei no estúdio e a emoção que senti quando ouvi minha primeira música tocar no rádio. Estava em casa com minha mãe e pulávamos feito loucas”, diz Ivete Sangalo. E a emoção continua até hoje. O Multishow Ao Vivo – Ivete Sangalo no Maracanã, lançado em 2007, foi o DVD mais vendido pela Universal Music no mundo em todos os tempos.

Na sua carreira, a cantora já se apresentou com alguns dos cantores mais prestigiados do mundo, a exemplo de Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Shakira, Laura Pausini, Brian McKnight, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Juanes e Stevie Wonder. As turnês e shows internacionais também fazem parte da carreira. Ivete é a única artista estrangeira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa (Portugal).

Ivete esteve presente também na estreia do Rock in Rio em solo norte-americano, no Rock in Rio Las Vegas. A apresentação foi elogiada pelo jornal Los Angeles Times, caracterizando o show como “uma exibição fabulosa do seu carisma e magnetismo”. Ela também já realizou shows na Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Inglaterra, Uruguai, Paraguai, Canadá, Angola, Estados Unidos e Argentina. No dia 04 de setembro de 2011 gravou o seu primeiro DVD internacional, que teve como palco um dos templos mundiais de eventos, o Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos.

E por falar em DVD, no dia 08 de dezembro de 2018, Ivete gravou o Live Experience, no Allianz Parque, em São Paulo. O show contou com a participação de Alejandro Sanz, Claudia Leite, Ferrugem, Leo Santana e Marília Mendonça. A super produção, com cenário e figurinos inéditos, foi lançada em formato físico no dia 27 de maio de 2019, não por acaso o aniversário da cantora. Os clipes do trabalho também estão disponíveis no seu canal oficial do Youtube. A turnê teve seu pontapé inicial com um show com ingressos esgotados no Espaço das Américas, em São Paulo.

Em janeiro de 2020 Ivete lançou o EP “O Mundo Vai”, com 3 músicas: “O mundo vai” (certificado de ouro), “Não me olha assim” com Tomate e “Coisa linda” com Whindersson Nunes.

No Carnaval trouxe uma novidade, o Camarote da Veveta, um espaço exclusivo no circuito Barra Ondina, onde Ivete se apresentou com o Bloco Coruja, durante três dias do carnaval de Salvador. Outra novidade da cantora foi o trio sem cordas que puxou, em sua volta ao Campo Grande.

No início da pandemia, Ivete ficou em quarentena e realizou três lives de sua casa, a cantora também lançou um EP com participação de Jão e Vitão e a canção “Localizei”, em um especial de Dia dos Namorados.

Em 2020 Ivete Sangalo ainda lançou “Dura Na Queda”, onde estreou como diretora do videoclipe em parceria com Emicida a impactante “Mulheres Não Têm Que Chorar”. Também lançou a dançante “Não Pode Parar”, na inédita parceria com MC Zaac. Ivete também fez uma impressionante performance no Prêmio Multishow 2020, quando também foi consagrada como “Melhor Cantora”.

Em janeiro de 2021, Veveta se juntou à Xanddy, do Harmonia do Samba, para o pagodão baiano “Tá solteira, mas não tá sozinha”. Durante o sábado que seria celebrado o Carnaval, que não pôde ser realizado presencialmente esse ano, Ivete Sangalo e Claudia Leitte juntaram-se na live temática “O Trio”, com uma seleção de sucessos de ambas e músicas que marcaram os carnavais. Também apresentou uma live especial no Dia das Mães.

Ivete Sangalo comandou a temporada especial do Música Boa Ao Vivo, diretamente da Bahia, e apresentou o The Masked Singer Brasil, na Globo.

Ivete iniciou 2022 à frente da segunda temporada de The Masked Singer Brasil. Também ganhou uma série documental na HBO max, “Onda Boa com Ivete Sangalo”, com episódios que mostraram Ivete e convidados imersos em processos de composição e momentos de descontração. As músicas viraram o álbum “Onda Boa”.

Em abril, Ivete estreou seu novo show: Tudo Colorido. Com grandes solos de percussão, sincronismo entre todos os elementos do palco – Luz, Led e Som – a artista traz animações visuais e experiências sensoriais para o público, que vai além da música.

2022 é o ano que Veveta completou 50 anos. Um marco desses não poderia deixar de ser comemorado à altura da grande artista e pessoa que ela é.

Um grande show foi planejado para celebrar a vida da cantora. No dia 27 de maio, dia de seu aniversário, IS se apresentou em um grande e especial show em Juazeiro, sua cidade natal e onde passou parte de sua infância.

Aberto ao público, de forma gratuita, e com transmissão da Rede Globo e do Multishow, Ivete visitou suas raízes em um palco com mais de 18 metros de altura. Para um público estimado de mais de 70 mil pessoas, ela cantou um repertório montado para abranger todas as fases de sua carreira.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Veveta

Data: 29 de abril

Horário: 16h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Valores: Consultar no site https://x.byma.com.br/event/6409df86729c17000e4a22d4

Mais informações: (19) 9 7106 5890

