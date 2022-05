O Itaú continua sendo a marca mais valiosa do País. Em 2021, o banco atingiu um valor de mercado de US$ 8 bilhões. As informações são do BrandZ Brasil 2021/22, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria. Para chegar ao resultado, o estudo faz uma análise financeira rigorosa de cada empresa ao longo do ano e também avalia o ponto de vista do consumidor.

Esta edição contempla 50 empresas que atuam em 15 categorias diferentes. A amplitude reflete a diversidade da economia do País e fornece informações a respeito dos negócios que fazem o mercado circular. Os três principais setores, por exemplo, são Banco (que corresponde a 25% do total, com US$ 19,5 bilhões de valor), Bebidas Alcoólicas (23% e US$ 18,1 bilhões, respectivamente) e Varejo (13% e US$ 10,2 bilhões).

Em relação aos bancos, além do Itaú, outras quatro marcas aparecem na lista, sendo que duas delas marcam presença no Top 10. O Bradesco ocupa a terceira posição, com um valor de US$ 5,9 bilhões. O Nubank, por sua vez, aparece em sétimo lugar, com US$ 3,5 bilhões.

Para a Kantar, o Itaú consegue ter um bom desempenho em uma categoria tão competitiva porque se diferencia da concorrência ao atualizar constantemente os serviços oferecidos. Isso sem contar a forma como se comunica, usando uma linguagem mais informal e próxima ao público.

O Top 10 do BrandZ Brasil 2021/22 ainda contempla Brahma na segunda posição (US$ 6,5 bilhões), Skol na quarta (US$ 5,9 bilhões), Claro na quinta (US$ 5,1 bilhões) e Magazine Luiza na sexta (US$ 4,7 bilhões). Completam o ranking Petrobras (US$ 2,6 bilhões), Vivo (US$ 2,6 bilhões) e Antarctica (US$ 2,4 bilhões).

Apesar de ser um misto de marcas tradicionais e jovens, todas têm um nome forte no mercado e conseguiram driblar os desafios dos últimos dois anos por investirem em brand equity. A estratégia visa entender como os consumidores se conectam à empresa e, a partir desses dados, descobrir os pontos positivos que podem ser trabalhados para fortalecer a presença no mercado.

As análises completas do ranking BrandZ Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2021/22 da Kantar estão disponíveis no site http://www.kantar.com/campaigns/brandz/brazil