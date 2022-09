O candidato a Deputado Estadual Israel Alexandre organizou uma mobilização na última terça-feira (27/09) juntamente com seu pai, o ex-vereador de Americana, João Jorge de Souza. Durante o evento, que contou com mais de 500 pessoas de Americana e região, Israel defendeu seus projetos fundamentais, como investimento prioritário em Educação; desburocratização do Estado para que seja eliminado os desperdícios de gastos públicos, além de fomentar um planejamento urbano que desenvolva Cidades Inteligentes, sustentáveis e com preocupação social.

O evento contou com a presença de diversas autoridades conhecidas na região e que apoiam a candidatura de Israel.

A expectativa é que Israel Alexandre seja mais um representante da nossa região na Assembleia Legislativa do Estado de SP.