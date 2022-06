Pré candidato a deputado estadual do PSDB, Israel Jorge começou a acelerar o time em Americana para sua campanha em Americana. Ele reuniu esta semana um grupo de 30 pessoas e pelo menos 4 ex-vereadores estavam no convescote. Filho do ex-vereador de Americana João Jorge e hoje poderoso na capital, Israel deverá ter campanha forte e seu grupo pretende furar a bola dos 3, 4 nomes mais bem posicionados na corrida.

PRAIA E S VITO E MAIS– Entre os nomes conhecidos, e que podem ser o ‘boost’ de Israel em Americana, estavam na reunião os ex-vereadores Manezinho da Praia e Eduardo da Farmácia além do ex-prefeito e vereador Paulo Chocolate. Outros nomes ‘bons de voto’ no time são o assessor da Câmara Wlad, Tomás da Motomais e Nivaldo Barão.