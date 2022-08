Em busca de ser mais conhecido pelo eleitorado da região, o candidato a deputado estadual do PSDB Israel Alexandre tem ‘colado’ com políticos mais ‘graúdos’ em eventos e caminhadas. Este final de semana foi a vez de ele estar com candidato a federal do MDB Dênis Andia em Santa Bárbara d’Oeste.

SAMBA DO CRIOLO DOIDO– Com recursos e em busca de ‘bombar de votos’ na região, a campanha de Israel tem hoje ligações com as 3 principais campanhas a deputado federal da região. A dobrada semi branca com Andia (MDB e PSDB estão unidos no plano estadual e federal) foi selada nos eventos do finde. Com Giovana Fortunato (PDT), o link é o coordenador da campanha de Israel, o suplente de vereador de Americana Tite (PDT). O samba do criolo doido eleitoral de Israel termina com o nome tucano oficial- deputado Vanderlei Macris. Entre eles a ligação se dá via parte do estafe tucano e pela sigla em si.