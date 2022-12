Beleza de Isis Valverde chamou atenção em fotos postadas pela atriz no Instagram. Confira!

Isis Valverde curtiu o dia ensolarado em sua casa no Rio de Janeiro e compartilhou uma sequência de fotos no Instagram e colocou apenas um emoji de sol na legenda. Adepta de looks cheios de estilo, a atriz aparece nas imagens usando um biquíni lilás canelado e uma saída de praia de crochê marrom (inspire-se no beachwear das famosas).

Os seguidores se encarregaram de comentar os registros com vários elogios. “Gostosa que fala, né?”, disse Mariana Bridi, recém-separada de Rafael Cardoso. “Corpo lindo”, disse outro. “Que mulherão”, destacou um terceiro. “Acho que a Isis toma formol. Não envelhece nunca”, observou um. “Não sei como consegue ser tão perfeita”, acrescentou outra. “Pezinho mais lindo que esse não existe”, completou um.

Isis Valverde relata primeiro dia de aula do filho

Recentemente, Isis Valverde usou as redes sociais para falar sobre o primeiro dia de aula do filho nos Estados Unidos. A atriz se mudou para Los Angeles e contou ter deixado Rael, de 4 anos, na nova escola pela primeira vez.

“Primeiro dia de aula. Posso falar? Quase chorei. Vocês ficam emocionados também quando vão levar no primeiro dia de aula, na luta? Parece que é a gente. Quando você tem filho, a sensação de quando ele passa as primeiras…