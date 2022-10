A Prefeitura de Americana informou, nesta sexta-feira (7), que haverá isenção do pagamento do valor da inscrição para o Concurso Público que oferece 298 vagas em diversas áreas.

A isenção é permitida pela Lei Municipal nº 6.152/2018, alterada pela Lei Municipal nº 6.576/2021, no caso de o candidato atender aos seguintes requisitos:

-ser prestador de serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado de SP;

-ser doador de sangue, tendo realizado, no mínimo, 3 doações em um período de 12 meses no município de Americana, contados retroativamente da data de abertura das inscrições para este Concurso Público, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo Poder Público;

-estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico.

O candidato que se enquadrar nestas condições deverá realizar as inscrições de 10 a 13 de outubro. Quem já se inscreveu e tem direito à isenção, deverá entrar em contato com o Instituto Avança SP, responsável pelo certame, por meio do site www.avancasp.org.br

A Prefeitura também informa que houve alteração no conteúdo programático, referente aos Conhecimentos Específicos, para o cargo de Agente Fiscal de Rendas Municipal.

A retificação do Edital de Abertura de Inscrições com as alterações será publicada no Diário Oficial do município, neste sábado (8), domingo (9) e segunda-feira (10), e já está inserida na página das inscrições do concurso da Prefeitura de Americana no site da empresa Avança SP.

As 298 vagas oferecidas estão distribuídas em 92 cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419,00, além de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.

As inscrições gerais vão até 9 de novembro. As provas objetivas estão previstas para os dias 22 e 29 de janeiro e a homologação do concurso deve ocorrer entre 28 de fevereiro e 15 de março.