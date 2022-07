Em encontro realizado nessa segunda-feira (04), o vereador barbarense, Isac Motorista, declarou apoio ao empresário e pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina. Ambos são filiados ao partido Republicanos, cujo número eleitoral é o 10. O vereador está em seu segundo mandato e foi o mais votado da cidade na última eleição municipal. Com trabalho voltado à fiscalização e do direito da população à saúde de qualidade, Isac Motorista aumentou sua votação, saltando de 1.230 votos, em 2016, para 2.155 em 2020.

Isac ressaltou a confiança que tem em Molina. “Não é de hoje que conheço o Molina e sei da sua seriedade, idoneidade e da sua capacidade de agregar e motivar pessoas. Aliado a isso, o que me fez optar por apoiar sua pré-candidatura é o desejo dele de trabalhar pela nossa região e de contribuir para o bem-estar das pessoas”, enfatizou. No encontro, o parlamentar discutiu com Molina a necessidade de instalação de UTI neonatal regional. “Vejo no Molina um líder com boas propostas e posicionamentos e precisamos de bons representantes. Já comentei com ele sobre a necessidade de lutar por uma UTI neonatal que atenda nossas crianças e ele adiantou que não medirá esforços para que isso se torne realidade. Não tenho dúvidas que Molina é a pessoa certa para a nossa região, reforçou Isac”.

Para Molina, o vereador Isac reforça ainda mais sua pré-candidatura. “Fiquei honrado e muito feliz em conquistarmos o apoio de um vereador combativo, que não mede esforços para representar a população da sua cidade. Nossa pré-candidatura está cada vez mais consolidada e quando começamos a agregar pessoas como o Isac, temos a certeza que estamos no caminho certo”, conclui o pré-candidato. O encontro e fechamento de apoio foi intermediado pelo articulador barbarense Adriano Panin, assessor parlamentar do vereador Isac Motorista. ”Esse trabalho de unir as pessoas de bem e as que têm vontade de trabalhar tem que ser constante. A boa política se faz com comprometimento e vontade política, qualidades que enxergo tanto no Isac quanto no Molina”, enfatizou Panin.