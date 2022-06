Por indicação do vereador Carlos Fontes (União Brasil), o ambulante Ademir Firmino de Oliveira, mais conhecido como Irmão da Bala, será homenageado com a Medalha Dona Margarida. Essa medalha é entregue anualmente pelo Legislativo a cidadãos que tenham prestado relevantes trabalhos para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste.

Junto à indicação, o vereador apresenta breve biografia do homenageado. A solenidade para entrega dessa honraria deve ser realizada pela Câmara Municipal no dia 27 de setembro. Ademir Firmino de Oliveira, o Irmão da Bala, muito popular por vender balas geladas nas avenidas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, reside em território barbarense, no bairro São Joaquim. Apesar de sua formação em técnico eletrônico industrial e de já ter atuado em diferentes profissões, como escriturário, organizador de festas, garçom e vendedor de loja, há anos ele se mantém com a produção e venda de balas de coco geladas.

Nascido em Fernandópolis (SP), em 1971, veio com a família para Santa Barbara d’Oeste com um ano e meio de idade, quando se instalaram no Jardim Europa, na Zona Leste da cidade. É solteiro, evangélico da igreja Assembleia de Deus, ministério Belém.

“Em suas vendas, pelas ruas da cidade, sempre oferece palavras de conforto e fé aos motoristas que o atendem”, afirmou Carlos Fontes, ressaltando que Ademir teve uma vida muito sofrida, de muitas lutas e que, por sua fé em Cristo é que ainda se mantém em pé.